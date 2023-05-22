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Росприроднадзор требует с ОАО «Токаревская птицефабрика» возместить ущерб за загрязнение пруда
Вчера, 14:23
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Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора подало иск в суд против ОАО "Токаревская птицефабрика" (входит в ГАП "Ресурс" Виктора Наурузова), требуя возмещения значительного ущерба, вызванного загрязнением пруда, - сообщает «Абирег».
Сумма исковых требований составляет 2,4 миллиона рублей. Арбитражный суд Тамбовской области принял дело к рассмотрению. Предварительное заседание назначено на 9 августа 2023 года для выяснения обстоятельств.
В исковом заявлении ведомство указывает, что предприятие превысило концентрацию загрязняющих веществ при сбросе хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, в результате чего пруд получил ущерб.
Стоит отметить, что в апреле этого года прокуратура Тамбовской области также обратилась в арбитражный суд с иском против местной структуры ГК "Русагро" о возмещении ущерба, вызванного загрязнением реки Царевка в Знаменском районе. Тогда было заявлено о взыскании 7 миллионов рублей. Прокуратура регулярно обнаруживает экологические нарушения в работе "Русагро" в Тамбовской области. Например, одно из предприятий группы хранило свекловичный отход с нарушением санитарных норм, а другой филиал нарушал закон при декларировании сделок с древесиной. Работа заводов также привлекла внимание Росприроднадзора, который вступил в судебный спор в качестве третьей стороны.
ОАО "Токаревская птицефабрика" было зарегистрировано в 2013 году в Токаревском рабочем поселке Тамбовской области.
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