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Птицефабрика в Токаревском районе оштрафовали на 150 тысяч за невыполнение предписания Россельхознадзора
По информации, предоставленной Межрегиональной экологической организацией имени И. Мичурина, Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о наложении штрафа в размере 150 тысяч рублей на ОАО "Токаревская птицефабрика" в соответствии со статьей 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Данное решение было вынесено в связи с невыполнением в полном объеме предписания Россельхознадзора в установленный срок. Межрегиональная экологическая организация имени И. Мичурина неоднократно поднимала вопрос о нарушениях со стороны предприятия.
Ранее ОАО "Токаревская птицефабрика" было привлечено к административной ответственности за нарушения технических регламентов Таможенного союза и ветеринарного законодательства в результате проверки. Предприятию было выдано предписание о необходимости устранения выявленных нарушений с указанием срока исполнения. В связи с этим была проведена внеплановая выездная проверка со стороны надзорных органов с целью контроля за выполнением предписания.«Вышеуказанные нарушения свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля на предприятии, что не обеспечивает соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ и создаёт угрозу возникновения и распространения болезней различной этиологии, в т. ч. опасных и особо опасных болезней общих для человека и животных, что в свою очередь ставит под угрозу эпизоотическое благополучие Тамбовской области»,
- говорилось в предписании Россельхознадзора.
По результатам проверки были собраны соответствующие материалы, которые были направлены в суд. В результате рассмотрения дела, ОАО "Токаревская птицефабрика" было оштрафовано на сумму 150 тысяч рублей.
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По информации, предоставленной Межрегиональной экологической организацией имени И. Мичурина, Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о наложении штрафа в размере 150 тысяч рублей на ОАО "Токаревская птицефабрика" в соответствии со статьей 19.5 Кодекса об административных правонарушениях
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