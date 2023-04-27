Россельхознадзор подал в суд на Токарёвскую птицефабрику 0 После выявления нарушений технологического регламента в определенной партии продукции производства Токарёвской птицефабрики, продукция этого предприятия должна была быть изъята из оборота и уничтожена. В связи с этим, Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело проверку,

Котовск оказался в числе отстающих в голосовании за объекты благоустройства 0 Жители Котовска смогут выбрать одно из четырех общественных пространств, которые будут благоустроены в 2024 году: сквер рядом со школой-ЭКОТЕХ, парк Воинской славы, пристань в парке культуры и сквер между домами № 5 и № 7 на улице 9-й Пятилетки. Голосование доступно на сайте до 31 мая и открыто для

Возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Царевка в Знаменском районе 0 После проверки прокуратурой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ о загрязнении реки Царевка в Знаменском районе Тамбовской области. В соответствующем надзорном ведомстве подтвердили эту информацию.

В Тамбове восстанавливают технику для участия в СВО 0 В Тамбове проходят работы по ремонту боевой техники, которая недавно была доставлена из зоны специальной военной операции. Механики проделали большую работу, чтобы вернуть машинам былую мощность и усилить их броню.

Жители южной части Тамбова жалуются на реализацию проекта «Дворы Тамбовщины» 0 Жители Тамбова из разных частей города продолжают требовать завершения программы благоустройства "Дворы Тамбовщины". Они обратились к депутату городской Думы Артему Александрову, просив помочь прояснить, соответствует ли то, что они видят в своих дворах, проекту и контракту, так как многие детали

В Мичуринском районе увековечивают память защитников Отечества 0 Одним из важных направлений в военно – патриотической работе является сохранение и увековечивание памяти погибших воинов. Эта деятельность важна не только для семей погибших солдат, но и для всех граждан как напоминание о великом подвиге Солдата во имя мира на земле.

«Чистые игры» перенесли на май 0 Организаторы экологического квеста "Чистые игры" объявили о переносе мероприятия с 30 апреля на 14 мая из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозам синоптиков, в воскресенье в областном центре будет идти дождь.

Начались ремонтные работы ул. Агапкина в Тамбове 0 В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет проведена реконструкция дороги, построенной около 15 лет назад. Планируется уложить новое дорожное покрытие и установить бортовой камень на участке. Кроме того, тротуары будут обустроены, парковочные карманы установлены, а

Более двух тысяч жителей Тамбовской области участвуют в СВО 0 Глава региона Максим Егоров выступил перед депутатами Тамбовской областной Думы с отчётом, в котором была затронута важная тема - помощь российским военным и населению Донбасса. В знак уважения к героям СВО, депутаты провели минуту молчания.

На заседании Гордумы обсуждался вопрос возрождения электротранспорта 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы обсуждали отчет о работе общественного транспорта, депутат Артём Александров поднял вопрос о сохранении электротранспорта. В рамках обсуждения отмечалось, что министерство при Правительстве области в прошлом году заключило контракт с проектной

В Тамбовской области стартовало обучение в «Школе фермера» Россельхозбанка 0 25 апреля в Тамбовской области начались занятия в «Школе фермера» Россельхозбанка. За знаниями пошли 38 человек. Студенты будут изучать востребованное и перспективное направление для местного агропромышленного комплекса: «Овощеводство открытого и закрытого грунта».

Неизвестные лица разрушали бывшую тяговую подстанцию в Тамбове 0 Неизвестные лица причинили вред бывшей тяговой подстанции на улице Степана Разина в Тамбове, здание практически разрушено. В конце 2021 года депутаты Тамбовской городской Думы передали здание бывшей тяговой подстанции на улице С. Разина площадью более 250 квадратных метров в безвозмездное

В центре Тамбова ограничат движение 0 Завтра, 28 апреля, в городе Тамбове состоится еще одна репетиция праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это мероприятие будет проводиться на площади Ленина.

После вмешательства прокуратуры АИЖК отказалась от покупки авто за 11 млн рублей 0 АИЖК Тамбовской области отменила приобретение автомобиля марки VOYAH DREAM PHEV стоимостью 11 миллионов рублей. Извещение об отмене аукциона для оказания финансовой услуги лизинга "по решению заказчика" было размещено в Единой информационной системе "Закупки".

Депутаты удовлетворены состоянием дорог в Тамбове 0 Вчера, 26 апреля, прошло очередное заседание Тамбовской городской Думы. В повестке дня было несколько вопросов, включая представление отчёта администрации города о прошлогоднем ремонте дорог и планах на 2023 год.

Детские лагеря Тамбовской области готовят к летнему сезону 0 В настоящее время в Тамбовской области активно готовятся к началу летнего сезона детские оздоровительные лагеря. Прием детей в эти учреждения начнется уже 27 мая.

Проблема обмеления канала реки Цна вышла на федеральный уровень 0 Депутат Государственной Думы от КПРФ Георгий Камнев обратился к Александру Козлову министру природных ресурсов и экологии РФ, с просьбой принять необходимые меры по предотвращению возможной экологической катастрофы, связанной с низким уровнем воды в реке Цне в границах Тамбова. Граждане,

Звание Почетный гражданин Тамбова присвоено нейрохирургу 0 На последнем заседании городской Думы было объявлено, что Юрию Чиркину, заведующему нейрохирургическим отделением городской клинической больницы № 2 имени Архиепископа Луки, присвоено звание "Почётный гражданин города Тамбова". Это заслуженное признание врача, который посвятил свою жизнь

В Тамбове начались работы по восстановлению временной перемычки 0 В Тамбовской области, в районе Пригородного леса, уже начались работы по возведению временной перемычки на реке Цна. Эта мера принята для поддержания необходимого уровня воды в реке во время купального сезона.

Житель Тамбовского района получил 4 года тюрьмы за поджог своей подруги 0 Местный житель Тамбовского района в возрасте 36 лет признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111, частью 2, пунктом "б" Уголовного кодекса Российской Федерации - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в