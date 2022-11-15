Тамбовские экологи-общественники просят проверить продукцию Токарёвской птицефабрики Комментариев: 0



Поводом для такого обращения стали жалобы граждан, а также результаты проверки, которая некоторое время назад выявила содержание в продукции «Токарёвской птицефабрики» недопустимое количество лекарственного препарата динитрокарбанилид из группы кокцидиостатики (1000 мкг/кг). Это вещество употребляется в качестве лекарственного средства в ветеринарии, однако употребление продукции с его содержанием в пишу человеком может привести к ослаблению иммунитета, развитию аллергии и супербактерий, резистентных к лекарствам, что создает угрозу жизни и здоровью человека.



Ранее нарушение было выявлено сотрудниками Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Калужской областям в магазине «Доброцен». Тогда был произведён отбор проб продукции «Субпродукты цыплёнка-бройлера Печень «НАША ПТИЧКА» замороженная». Именно в ней было найдено вещество в таком количестве.



После выявления столь серьёзного нарушения Управление Россельхознадзора обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с просьбой привлечь Токарёвскую птицефабрику к административной ответственности. Суд признал вину за предприятием и оштрафовал его на 150 тыс. рублей. Общественники-экологи из региональный организации им. И.В. Мичурина обратились в Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям с просьбой провести проверку ОАО «Токарёвская птицефабрика» на предмет соблюдения на предприятии норм законодательства в ветеринарной сфере и отбор продукции для её анализа на наличие в ней вредных веществ.Поводом для такого обращения стали жалобы граждан, а также результаты проверки, которая некоторое время назад выявила содержание в продукции «Токарёвской птицефабрики» недопустимое количество лекарственного препарата динитрокарбанилид из группы кокцидиостатики (1000 мкг/кг). Это вещество употребляется в качестве лекарственного средства в ветеринарии, однако употребление продукции с его содержанием в пишу человеком может привести к ослаблению иммунитета, развитию аллергии и супербактерий, резистентных к лекарствам, что создает угрозу жизни и здоровью человека.Ранее нарушение было выявлено сотрудниками Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Калужской областям в магазине «Доброцен». Тогда был произведён отбор проб продукции «Субпродукты цыплёнка-бройлера Печень «НАША ПТИЧКА» замороженная». Именно в ней было найдено вещество в таком количестве.После выявления столь серьёзного нарушения Управление Россельхознадзора обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с просьбой привлечь Токарёвскую птицефабрику к административной ответственности. Суд признал вину за предприятием и оштрафовал его на 150 тыс. рублей.



