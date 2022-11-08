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» » Токарёвскую птицефабрику ожидает проверка Росприроднадзора

Токарёвскую птицефабрику ожидает проверка Росприроднадзора

Сегодня, 08:50
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Токарёвскую птицефабрику ожидает проверка Росприроднадзора Тамбовская региональная общественная экологическая организация имени И.В.Мичурина в интересах жителей Токаревского района направила в адрес Росприроднадзора заявление с просьбой проверить деятельность местной птицефабрики.

Как отмечают в экологической организации, в последнее время в средствах массовой информации всё чаще появляются сведения об участившихся жалобах относительно деятельности местной птицефабрики, которая, по их словам, доставляет им серьёзные неудобства. Также на этот счёт поступают жалобы на сайт губернатора, проводятся журналистские расследования.

«Особенно много жалоб поступает на сильный запах вблизи забойного цеха в районе улицы Островского посёлка Токарёвка, а также от жителей поселка Рассвет и Фёдоровка 2-я, в непосредственной близости к которым находятся производственные площадки птицефабрики», - говорится в заявлении.

Общественники просят проверить предприятие в рамках соблюдения действующего законодательства в части охраны окружающей среды, а также как исполняются ранее выданные предписания.

В прошлом году Росприроднадзор выявил 632 нарушения на объектах Токаревской птицефабрики.
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