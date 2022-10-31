Жители Токаревского района жалуются на местную птицефабрику 0 Жители Токаревского района написали обращение на сайт главы региона Максима Егорова с просьбой разобраться в ситуации с местной птицефабрикой. По словам заявителей, со стороны предприятия чувствуется специфический запах, который значительно осложняет местным жизнь.

В Уварове установят стелу к столетию окончания Гражданской войны 0 Возле здания кадетского корпуса имени святого Георгия Победоносца в городе Уварово будет установлена памятная стела, посвященная 100-летию со дня окончания гражданской войны в России.

Заболеваемость ОРВИ на 10,3% выше порогового значения 0 По информации Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в нашем регионе за прошедшую неделю за медицинской помощью с признаками ОРВИ обратилось 6241 человек, показатель заболеваемости составил 61,9 на 10 тыс. населения, что на 10,3% выше порогового значения.

Тамбовскую область посетил представитель Уполномоченного по правам человека РФ 0 Тамбовскую область с рабочим визитом посетил заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Тарас Федотов. Вместе с Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области Владимиром Репиным они пообщались с мобилизованными гражданами в пунктах приема личного состава в

Генеральный директор ООО «Пилот Сервис» пойдет под суд 0 Прокуратурой Советского района г. Тамбова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Пилот Сервис». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Тамбовчане смогут оплатить услуги ПАО «Ростелеком» в кассах АО «ТОСК» 0 С 1 ноября 2022 года в пунктах приема платежей АО «ТОСК» жители Тамбова и области смогут оплатить услуги ПАО «Ростелеком».

Тамбовская область оказалась во власти резкого похолодания 0 В конце октября - вначале ноября в Тамбовской области ожидается ухудшение погодных условий. Резкое похолодание привело к тому, что на дорогах стала образовываться гололедица.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о служебном подлоге 0 Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего преподавателя колледжа. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы

Записи с заседаний Тамбовской городской Думы продолжают исчезать 0 Очередная запись заседания Тамбовской городской Думы исчезла с официального канала Думы на YouTube. В частности, сейчас пользователи сети интернет не могут ознакомиться с заседанием гордумы от сентября и октября.

В Ахлебиновской роще зафиксировали превышение марганца в 150 раз 0 Поистине экологическая катастрофа произошла в пруду в Ахлебиновской роще в Тамбове, - сообщает телеканал «Вести Тамбов». Небольшой пруд, в котором купались и ловили рыбу, вдруг приобрел багровый цвет и начал источать зловоние.

В Тамбовской области ожидается сильный туман 0 На выходных в Тамбовской области ожидаются сильные туманы, особенно ситуация опасна для автомобилистов на трассах. Туман видимостью 500 метров прогнозируется также сегодня.

Прокуратура выявила нарушения при реализации программы «Дворы Тамбовщины» 0 Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова по итогам рассмотрения обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова подтвердила факт того, что срыв программы по благоустройству «Формирование современной городской среды» - «Дворы Тамбовщины» связан не только с погодными условиями, но

Фермер Староюрьевского района Юрий Зубарев стал лауреатом премии Тамбовской области 0 Биолог и селекционер Иван Мичурин тесно связан с Тамбовской областью. Не удивительно, что региональная премия за заслуги в увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных культур, реализации государству и населению продукции сельского хозяйства высокого качества, повышении плодородия земель,

На пороховом заводе в Котовске произошел пожар 0 Сегодня в Котовске на пороховом заводе произошел пожар. На место происшествия незамедлительно выехало десять подразделений спасательных и пожарных частей Тамбова и Котовска.

Глава Мучкапского района ушел в отставку 0 Александр Хоружий, возглавлявший Мучкапский район с 2000 года ушел в отставку, - об этом было заявлено вчера. Полномочия Александра Хоружего были досрочно прекращены на внеочередном заседании районного Совета народных депутатов, временно его пост будет занимать председатель районного совета

В Тамбове состоялся фестиваль самозанятых 0 Вчера в Тамбове прошел очередной фестиваль самозанятых, в котором приняли участие более 150 человек. На мероприятии эксперты рассказали плательщикам налога на профессиональный доход, как правильно продвигать и масштабировать свое дело, как работать на электронных торговых площадках и участвовать в

Максим Егоров поблагодарил промышленные предприятия региона за выполнение госзаказа 0 Накануне Глава Тамбовской области Максим Егоров провел заседание оперативного антикризисного штаба в сфере промышленности региона. Он подчеркнул, что главная задача промышленных предприятий области — обеспечить безусловное выполнение взятых обязательств по государственным оборонным заказам.

В Тамбовской области мобилизованным начали выплачивать по 50 тыс. рублей 0 Мобилизованные с территории Тамбовской области начали получать единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Выплата не предполагает заявлений и подтверждений о мобилизации справками, начисляется автоматически по спискам, предоставленным из военкомата.

Главный бухгалтер ИК №1 признана виновной в присвоении имущества 0 Суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру исправительной колонии № 1, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества».

Глава региона проинспектировал реализацию проекта «Дворы Тамбовщины» 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров проинспектировал реализацию регионального проекта «Дворы Тамбовщины» в Котовске, Мичуринске и Тамбове. Например, в Мичуринске работы практически завершены, аналогичная картина в Котовске, а в Тамбове все сложнее.