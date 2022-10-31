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Жители Токаревского района жалуются на местную птицефабрику
Жители Токаревского района написали обращение на сайт главы региона Максима Егорова с просьбой разобраться в ситуации с местной птицефабрикой. По словам заявителей, со стороны предприятия чувствуется специфический запах, который значительно осложняет местным жизнь.- Мы чувствуем постоянную вонь от птицефабрики, иногда воняет так сильно, что невозможно открыть окна в доме, а дети не могут играть на улице. Птицефабрика - это просто сельскохозяйственное предприятие, но задыхаемся мы так, будто с нами рядом гигантское химическое производство,
- жалуются жители района.
Обращения в надзорные органы ощутимого результат не дали - лишь мелкие штрафы и предупреждения в адрес сельхозгиганта.- Мы знаем вас как большого профессионала и внимательного руководителя, глубоко вникающего в суть проблем, и очень надеемся, что с нашей проблемой вы тоже сможете разобраться. Все предыдущие руководители региона всегда выгораживали крупный бизнес, а на простых людей им плевать. Просим разобраться в ситуации и дать нам возможность жить и дышать спокойно,
- заключили токаревцы.
Фото: Ирина Александрова
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Жители Токаревского района написали обращение на сайт главы региона Максима Егорова с просьбой разобраться в ситуации с местной птицефабрикой. По словам заявителей, со стороны предприятия чувствуется специфический запах, который значительно осложняет местным жизнь.
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