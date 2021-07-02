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Жителям Бондарского района мешает жить неприятный запах от завода

Сегодня, 18:46
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Жителям Бондарского района мешает жить неприятный запах от заводаЖители Бондарского района, живущие рядом с сыродельным заводом, бьют тревогу – в ходе производственного процесса предприятие осуществляет выброс отходов из-за которого жителям попросту нечем дышать на улицах районного центра.

«Окна невозможно открыть, этот запах негативно влияет на самочувствие и здоровье жителей», - пишут жители на сайт «Прямая линия».

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области ситуация в пределах нормы. ООО «БСЗ» регулярно проводит отборы проб воздуха в районе различных участков объекта, по результатам исследования которых были получены протоколы, подтверждающие допустимость влияния на атмосферу и отсутствие факта нарушения обязательных норм в области природопользования.
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