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Жители Рассказовского района: «Все вокруг загажено пластиком»

Сегодня, 18:52
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Жители Рассказовского района: «Все вокруг загажено пластиком»Жители Рассказовского района бьют тревогу по поводу деятельности мусорного полигона в районе села Татарщино. По словам местных жителей из-за отсутствия нормального забора мусор разлетается по всей округе.

«Все вокруг загажено пластиком и другими отходами потребления! Весь этот мусор разлетается вокруг!», - пишут в социальных сетях жители села.

В непосредственной близости от села Татарщино Рассказовского района эксплуатируется мусорный полигон ООО «КомЭк» с сортировочной станцией. Первоначально полигон, площадью 10 гектаров был рассчитан на нужды трех районов - Бондарского, Сампурского и Рассказовского.
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