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Добыча золошлака создает серьезные проблемы жителям Тамбовского района
Сегодня, 08:36
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Не первый год жители села Донское Тамбовского района бьют тревогу по факту самовольной добычи золошлака на золоотвалах тамбовской «ТЭЦ». Добыча шлака создает массу неудобств местным жителям, начиная с того, что нельзя открыть окна, вывесить на улице постиранное бельё — при малейшем ветерке всё тут же становится серым и золошлак оседает в организме человека.
Обращения местных жителей в органы власти не приносят результатов – добыча шлака, который используется в строительстве продолжается. Незаконность действий подтверждают в управлении по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области в и органах местного самоуправления. Юридические лица проводят работы в отсутствии прав на земельный участок.
«Местным властям необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению незаконной деятельности, которые ведут не первый год всевозможные юридические и физические лица. Люди не должны страдать из-за того, что чиновники не принимают действенные меры по запрету самовольных работ. Соответствующее обращение направил в адрес главы города Тамбова, буду поднимать вопрос на заседании городской Думы», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
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