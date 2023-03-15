В продукции «Токарёвской птицефабрики» обнаружены ветеринарные препараты Комментариев: 0



Согласно документам, проведённые лабораторные исследования отобранных образцов показали содержание ветеринарных препаратов, которые используются для борьбы с паразитами и для увеличения массы тела птицы. Сами препараты считаются опасными для здоровья человека, по действующим техническим регламентам их содержание в пищевой продукции недопустимо. Управление Россельхознадзора выдало предписание изъять из оборота опасную продукцию и обязать предприятие обеспечить выпуск продукции в соответствии с требованиями ТР ТС.



В некоторых образцах продукции были обнаружены следы антибиотиков. Правда, это не всегда гарантирует, что мясо свободно от микробов — в ряде других образцов лабораторные исследования выявили наличие патогенных бактерий.



Проверки, проведённые на предприятии, позволили установить причину наличия остатков ветеринарных лекарств: они попадают с кормом, который производится на комбикормовом заводе всё того же ОАО «Токарёвская птицефабрика». Россельхознадзор выяснил, что концентрация препаратов в кормах птицефабрики завышена, поэтому они не успевают вывестись из организма птицы перед убоем.



«Вышеуказанные нарушения свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля на предприятии, что не обеспечивает соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ и создаёт угрозу возникновения и распространения болезней различной этиологии, в т. ч. опасных и особо опасных болезней общих для человека и животных, что в свою очередь ставит под угрозу эпизоотическое благополучие Тамбовской области», — делает выводы управление Россельхознадзора.



По всем выявленным в результате проверок нарушениям, были составлены протоколы об административных правонарушениях по ряду статей. Ходатайство о замене штрафа предупреждением было отклонено в виду повторного нарушения. Однако, исходя из трудного положения предприятия, связанного с высокой задолженностью, сумма штрафов была снижена.



Напомним, что это не первый случай выявления нарушений по части безопасности пищевой продукции. Также ранее сообщалось о нарушениях природоохранного законодательства со стороны «Токарёвской птицефабрики», которые были подтверждены проведёнными экспертизами.



«Мы надеемся, что руководство птицефабрики предпримет необходимые меры к устранению выявленных нарушений в части безопасности пищевой продукции, что исключит возникновение подобных ситуаций в дальнейшем, изменив технологии производства», - отмечают общественники из экологической организации им. И.В. Мичурина.

Общественники из экологической организации им. И.В. Мичурина продолжают отслеживать ситуацию, связанную с деятельностью «Токарёвской птицефабрики». Результаты последних проверок вызывают серьёзные опасения.Согласно документам, проведённые лабораторные исследования отобранных образцов показали содержание ветеринарных препаратов, которые используются для борьбы с паразитами и для увеличения массы тела птицы. Сами препараты считаются опасными для здоровья человека, по действующим техническим регламентам их содержание в пищевой продукции недопустимо. Управление Россельхознадзора выдало предписание изъять из оборота опасную продукцию и обязать предприятие обеспечить выпуск продукции в соответствии с требованиями ТР ТС.В некоторых образцах продукции были обнаружены следы антибиотиков. Правда, это не всегда гарантирует, что мясо свободно от микробов — в ряде других образцов лабораторные исследования выявили наличие патогенных бактерий.Проверки, проведённые на предприятии, позволили установить причину наличия остатков ветеринарных лекарств: они попадают с кормом, который производится на комбикормовом заводе всё того же ОАО «Токарёвская птицефабрика». Россельхознадзор выяснил, что концентрация препаратов в кормах птицефабрики завышена, поэтому они не успевают вывестись из организма птицы перед убоем.— делает выводы управление Россельхознадзора.По всем выявленным в результате проверок нарушениям, были составлены протоколы об административных правонарушениях по ряду статей. Ходатайство о замене штрафа предупреждением было отклонено в виду повторного нарушения. Однако, исходя из трудного положения предприятия, связанного с высокой задолженностью, сумма штрафов была снижена.Напомним, что это не первый случай выявления нарушений по части безопасности пищевой продукции. Также ранее сообщалось о нарушениях природоохранного законодательства со стороны «Токарёвской птицефабрики», которые были подтверждены проведёнными экспертизами.- отмечают общественники из экологической организации им. И.В. Мичурина.



