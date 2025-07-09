Тамбовские "Новые люди" превратили подачу документов в яркое эмоциональное зрелище Комментариев: 0



Для сведения, избирательная комиссия приняла документы без замечаний. Теперь предстоит их проверка, которая займет несколько дней. Если все требования соблюдены, кандидаты получат официальный статус и смогут начать полноценную избирательную кампанию, а это 42 кандидата от "Новых людей" за места в городской думе восьмого созыва. Среди них — молодые предприниматели, спортсмены, специалисты в самых разных сферах деятельности. Средний возраст — 35 лет, что делает команду одной из самых молодых в предстоящей избирательной кампании.









По информации на 10 июля 2025 года, документы о выдвижении списка кандидатов в депутаты Тамбовской городской Думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам представила партия «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» (СРЗП). В список включено 18 кандидатов. ЛДПР документы подает сегодня.



Данное эмоциональное и красочное мероприятие привлекло внимание не только прохожих, но и представителей других политических сил. Некоторые даже предприняли попытки помешать необычной акции.



Участники мероприятия по нашей просьбе высказали своё оценочное мнение, свой взгляд на происходящее событие: "Мы решили показать тамбовчанам, что политика — это не скучные кабинеты и бумажная волокита. Это живое дело, которое должно приносить радость и вдохновение. Наши кандидаты — энергичные люди с горящими глазами и четким пониманием того, что нужно делать для развития города. Мы хотим передать эту энергию избирателям", — рассказал нашему корреспонденту председатель отделения Алексей Константинов.







Один из присутствующих высказал своё мнение: "Мы хотели, чтобы это событие запомнилось тамбовчанам. Политика должна быть близкой к людям, понятной и интересной. Слишком долго она была уделом узкого круга профессионалов, говорящих на непонятном языке."







Мы стали свидетелями того, что прохожие останавливались, доставали телефоны и снимали происходящее.







"Главные требования к будущим кандидатам — это молодость, креативность, нестандартные решения, открытость к диалогу с людьми", — подчеркнул секретарь отделения Евгений Коркищенко.



В избиркоме подтвердили, что документы, поданные в избирательную комиссию, включают не только списки кандидатов, но и подробную информацию о каждом претенденте. Среди "новых людей" — руководители IT-компаний, владельцы торговых сетей, спортивные тренеры, врачи, учителя. Многие из них уже имеют опыт общественной работы и волонтерской деятельности.







Сегодня наши журналисты стали свидетелями редкого зрелища, которое развернулось у здания избирательной комиссии Тамбова. Партия "Новые люди" подавала документы кандидатов в городскую думу под живую музыку баяна, с песнями, танцами и воздушными шарами. Около 20 человек в ярких футболках партийных цветов устроили настоящий перформанс в центре областного города.Для сведения, избирательная комиссия приняла документы без замечаний. Теперь предстоит их проверка, которая займет несколько дней. Если все требования соблюдены, кандидаты получат официальный статус и смогут начать полноценную избирательную кампанию, а это 42 кандидата от "Новых людей" за места в городской думе восьмого созыва. Среди них — молодые предприниматели, спортсмены, специалисты в самых разных сферах деятельности. Средний возраст — 35 лет, что делает команду одной из самых молодых в предстоящей избирательной кампании.Данное эмоциональное и красочное мероприятие привлекло внимание не только прохожих, но и представителей других политических сил. Некоторые даже предприняли попытки помешать необычной акции.Участники мероприятия по нашей просьбе высказали своё оценочное мнение, свой взгляд на происходящее событие: "", — рассказал нашему корреспонденту председатель отделенияОдин из присутствующих высказал своё мнение: "."Мы стали свидетелями того, что прохожие останавливались, доставали телефоны и снимали происходящее.", — подчеркнул секретарь отделенияВ избиркоме подтвердили, что документы, поданные в избирательную комиссию, включают не только списки кандидатов, но и подробную информацию о каждом претенденте. Среди "новых людей" — руководители IT-компаний, владельцы торговых сетей, спортивные тренеры, врачи, учителя. Многие из них уже имеют опыт общественной работы и волонтерской деятельности.



