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Тамбовские "Новые люди" превратили подачу документов в яркое эмоциональное зрелище

Вчера, 18:44
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Тамбовские "Новые люди" превратили подачу документов в яркое эмоциональное зрелищеСегодня наши журналисты стали свидетелями редкого зрелища, которое развернулось у здания избирательной комиссии Тамбова. Партия "Новые люди" подавала документы кандидатов в городскую думу под живую музыку баяна, с песнями, танцами и воздушными шарами. Около 20 человек в ярких футболках партийных цветов устроили настоящий перформанс в центре областного города.

Для сведения, избирательная комиссия приняла документы без замечаний. Теперь предстоит их проверка, которая займет несколько дней. Если все требования соблюдены, кандидаты получат официальный статус и смогут начать полноценную избирательную кампанию, а это 42 кандидата от "Новых людей" за места в городской думе восьмого созыва. Среди них — молодые предприниматели, спортсмены, специалисты в самых разных сферах деятельности. Средний возраст — 35 лет, что делает команду одной из самых молодых в предстоящей избирательной кампании.

Тамбовские "Новые люди" превратили подачу документов в яркое эмоциональное зрелище
Тамбовские "Новые люди" превратили подачу документов в яркое эмоциональное зрелище

По информации на 10 июля 2025 года, документы о выдвижении списка кандидатов в депутаты Тамбовской городской Думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам представила партия «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» (СРЗП). В список включено 18 кандидатов. ЛДПР документы подает сегодня.

Данное эмоциональное и красочное мероприятие привлекло внимание не только прохожих, но и представителей других политических сил. Некоторые даже предприняли попытки помешать необычной акции.

Участники мероприятия по нашей просьбе высказали своё оценочное мнение, свой взгляд на происходящее событие: "Мы решили показать тамбовчанам, что политика — это не скучные кабинеты и бумажная волокита. Это живое дело, которое должно приносить радость и вдохновение. Наши кандидаты — энергичные люди с горящими глазами и четким пониманием того, что нужно делать для развития города. Мы хотим передать эту энергию избирателям", — рассказал нашему корреспонденту председатель отделения Алексей Константинов.

Тамбовские "Новые люди" превратили подачу документов в яркое эмоциональное зрелище

Один из присутствующих высказал своё мнение: "Мы хотели, чтобы это событие запомнилось тамбовчанам. Политика должна быть близкой к людям, понятной и интересной. Слишком долго она была уделом узкого круга профессионалов, говорящих на непонятном языке."

Тамбовские "Новые люди" превратили подачу документов в яркое эмоциональное зрелище

Мы стали свидетелями того, что прохожие останавливались, доставали телефоны и снимали происходящее.

Тамбовские "Новые люди" превратили подачу документов в яркое эмоциональное зрелище

"Главные требования к будущим кандидатам — это молодость, креативность, нестандартные решения, открытость к диалогу с людьми", — подчеркнул секретарь отделения Евгений Коркищенко.

В избиркоме подтвердили, что документы, поданные в избирательную комиссию, включают не только списки кандидатов, но и подробную информацию о каждом претенденте. Среди "новых людей" — руководители IT-компаний, владельцы торговых сетей, спортивные тренеры, врачи, учителя. Многие из них уже имеют опыт общественной работы и волонтерской деятельности.

Тамбовские "Новые люди" превратили подачу документов в яркое эмоциональное зрелище
Тамбовские "Новые люди" превратили подачу документов в яркое эмоциональное зрелище
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Тамбовские "Новые люди" превратили подачу документов в яркое эмоциональное зрелище

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