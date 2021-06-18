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Коммунисты выдвинули кандидатов в депутаты областной Думы
Сегодня, 19:40
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Сегодня прошла конференция Тамбовского областного отделения КПРФ по выдвижению областного списка кандидатов в депутаты Тамбовской областной Думы седьмого созыва. В числе кандидатов: врачи, студенты, рабочие, представители творческой интеллигенции, учителя, работники сельского хозяйства и представители других профессий.
Список возглавили: первый секретарь Тамбовского ОК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной Думе А.И. Жидков, депутат Тамбовской областной Думы А.К. Жалнин, секретарь Тамбовского ОК КПРФ А.П. Веселовский.
Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров возглавил территориальную группу № 25 (Тамбов и часть Тамбовского района).
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