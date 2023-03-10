Тамбовские экологи обратились к Президенту РФ по проблемам, связанных с деятельностью птицефабрик Комментариев: 0



Причиной обращения экологи называют не слишком активные действия региональных властей в решении проблем, связанных с нарушениями в деятельности местных птицефабрик требований природоохранного и ветеринарного законодательства, а также чтобы вопрос взяли под контроль на федеральном уровне. Прежде всего речь идет о деятельности ОАО «Токаревская птицефабрика».



В частности, заместитель главы региона - министр сельского хозяйства Тамбовской области А.Ю. Сытова в ответ на обращение экологов в конце отправила общественников в суд, при том, что есть зафиксированные нарушения природоохранного, ветеринарного законодательства и безопасности пищевой продукции.



«Мы понимаем важность вопроса продовольственной безопасности и обеспечение жителей рабочими местами — это само по себе и не подвергается никакому сомнению, но о какой безопасности может идти речь с таким количеством нарушений…?!» — задаются вопросом экологи.



Ссылаясь на многочисленные результаты проверок, общественные активисты перечисляют нарушения, выявленные на предприятии за последние несколько месяцев, включая анализ воды в водоёме Токарёвского района и экспертизу продукции птицефабрики. В последней были выявлены остатки опасных для человека ветеринарных препаратов, наличие которых Техническим регламентом Таможенного союза не допускается. В частности, речь идёт о динитрокарбанилиде, который, как выяснил Россельхознадзор попадает вместе с кормом.



Именно опасность продукции, которая реализуется по всей стране и требует особого контроля ситуации на федеральном уровне, считают экологи общественники. Представители Тамбовской региональной общественной экологической организации им. И.В. Мичурина обратились к Президенту РФ Владимиру Путину.Причиной обращения экологи называют не слишком активные действия региональных властей в решении проблем, связанных с нарушениями в деятельности местных птицефабрик требований природоохранного и ветеринарного законодательства, а также чтобы вопрос взяли под контроль на федеральном уровне. Прежде всего речь идет о деятельности ОАО «Токаревская птицефабрика».В частности, заместитель главы региона - министр сельского хозяйства Тамбовской области А.Ю. Сытова в ответ на обращение экологов в конце отправила общественников в суд, при том, что есть зафиксированные нарушения природоохранного, ветеринарного законодательства и безопасности пищевой продукции.— задаются вопросом экологи.Ссылаясь на многочисленные результаты проверок, общественные активисты перечисляют нарушения, выявленные на предприятии за последние несколько месяцев, включая анализ воды в водоёме Токарёвского района и экспертизу продукции птицефабрики. В последней были выявлены остатки опасных для человека ветеринарных препаратов, наличие которых Техническим регламентом Таможенного союза не допускается. В частности, речь идёт о динитрокарбанилиде, который, как выяснил Россельхознадзор попадает вместе с кормом.Именно опасность продукции, которая реализуется по всей стране и требует особого контроля ситуации на федеральном уровне, считают экологи общественники.



