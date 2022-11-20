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Тамбовские экологи вместе с жителями Токаревского района обратились к губернатору
Сегодня, 18:54
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Экологи-общественники совместно с жителями Токаревского и Жердевского районов направили главе Тамбовской области Максиму Егорову обращение по экологической проблеме, вызванной деятельностью ОАО «Токаревская птицефабрика».
В своем обращении граждане просят губернатора принять необходимые меры, чтобы деятельность предприятия не создавала местным жителям невыносимых условий для жизни. Они напоминают, что проводившиеся ранее проверки, выявляли на птицефабрике факты нарушения природоохранного законодательства, несоблюдения требований технических регламентов, а также превышение норм содержания в пищевой продукции фабрики опасных веществ.
Жители напоминают и о невыносимом запахе, которым вынуждены дышать местные жители из-за того, что фабрика пренебрегает правилами утилизации отходов и экономит на очистных оборудовании и мероприятиях.
«Мы не против самого предприятия и развития, но это развитие и деятельность не должны создавать невыносимые условия для жизни местного населения. Фабрика основной источник загрязнения не только в районе, но и в области», — говорится в обращении.
В заключении граждане сетуют на то, что в ответ на их жалобы администрация района присылает отписки, и просят руководителя области взять это дело под личный контроль.
Фото: Ирина Александрова
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