«Токаревская птицефабрика» получила два предостережения Комментариев: 0



Ранее возобновились жалобы местных жителей на сильный неприятный запах, постоянно исходящий от производственных площадок птицефабрики и особенно от помётохранилища. Пару месяцев назад к жалобам местных жителей подключились экологи общественники из областного центра. В региональных СМИ и пабликах соцсетей прошла волна публикаций по теме нанесению вреда окружающей среде со стороны птицефабрики. По инициативе экологов была проведена экспертиза, которая выявила в воде водоёмов и колодцев, расположенных вблизи Токаревской птицефабрики, повышенное содержание кишечной палочки и аммиака.



Не так давно региональное управление Роспотребнадзора, проведя проверку по жа-лобе жителя Тамбовской области, вынесло предостережение Токарёвской птицефабрике о недопустимости нарушения обязательных требований.



По информации Тамбовской региональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина Роспотребнадзором были внесены предложения обеспечить выполнение обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установленных Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в том числе предусмотренных положениями статьи 11 указанного Закона; СанПиН 2.1.3684-21.



Уваровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тамбовской области проводятся следственные мероприятия. По запросу следователей Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело проверку помётохранилища и выявило нарушения норм ветеринарного законодательства. По этому факту Управление Россельхознадзора выдало предостережение о недопустимости нарушений. Однако, как считают экологи и юристы общественной организации, не согласны с подобным решением ведомства, т. к. одного выявления нарушений недостаточно — необходимо принять меры по их устранению. В результате многочисленных жалоб местных жителей и общественности Тамбовской области на работу Токарёвской птицефабрики (входит в состав ГАП "Ресурс"), проблема взята на контроль Аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ЦФО до полного решения, сообщает управление по охране окружающей среды Тамбовской области.Ранее возобновились жалобы местных жителей на сильный неприятный запах, постоянно исходящий от производственных площадок птицефабрики и особенно от помётохранилища. Пару месяцев назад к жалобам местных жителей подключились экологи общественники из областного центра. В региональных СМИ и пабликах соцсетей прошла волна публикаций по теме нанесению вреда окружающей среде со стороны птицефабрики. По инициативе экологов была проведена экспертиза, которая выявила в воде водоёмов и колодцев, расположенных вблизи Токаревской птицефабрики, повышенное содержание кишечной палочки и аммиака.Не так давно региональное управление Роспотребнадзора, проведя проверку по жа-лобе жителя Тамбовской области, вынесло предостережение Токарёвской птицефабрике о недопустимости нарушения обязательных требований.По информации Тамбовской региональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина Роспотребнадзором были внесены предложения обеспечить выполнение обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установленных Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в том числе предусмотренных положениями статьи 11 указанного Закона; СанПиН 2.1.3684-21.Уваровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тамбовской области проводятся следственные мероприятия. По запросу следователей Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело проверку помётохранилища и выявило нарушения норм ветеринарного законодательства. По этому факту Управление Россельхознадзора выдало предостережение о недопустимости нарушений. Однако, как считают экологи и юристы общественной организации, не согласны с подобным решением ведомства, т. к. одного выявления нарушений недостаточно — необходимо принять меры по их устранению.



