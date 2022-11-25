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Гектары куриного помета отравляют жизнь жителям Токарёвки
Вчера, 10:18
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Экологи Тамбовской региональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина обратились к прокурору Тамбовской области Александру Гулягину по факту круглогодичного складирования под открытым небом «Токаревской птицефабрикой» куриного помёта на участке площадью более двух гектаров.
В своём заявлении экологи общественники сообщают, что находясь постоянно под открытым небом: «огромные скопления помёта издают резкий запах разложения, который в соответствии с направлением ветра разносится по округе. На неприятный запах, связанный с деятельностью фабрики, жалуются жители р.п. Токаревка, с. Кочетовка, Федоровка 2-я и др. Перманентное распространение зловония делает жизнь местного населения невыносимой и нарушает их права, а также может нести реальную угрозу людям и окружающей среде».
По всей видимости, комплекс необходимых мероприятий и технических условий при сооружении и эксплуатации помётохранилища, предписанные законодательством и нормативными актами, птицефабрикой не соблюдался, - считают экологи. На это указывают и те условия, в которых хранится помёт, и резкий запах, разносящийся по всей округе, на который постоянно жалуются местные жители, в том числе в многочисленных жалобах, как в органы власти, так и в региональные СМИ.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что при таком количестве экологических проблем, — а если сюда добавить нарушения в сфере трудового законодательства, о которых также неоднократно сообщалось, то этот список значительно расширится, — ОАО «Токаревская птицефабрика» скупает активы в других регионах. При этом долговая нагрузка предприятия исчисляется миллиардами рублей.
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