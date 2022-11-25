Гектары куриного помета отравляют жизнь жителям Токарёвки Комментариев: 0



В своём заявлении экологи общественники сообщают, что находясь постоянно под открытым небом: «огромные скопления помёта издают резкий запах разложения, который в соответствии с направлением ветра разносится по округе. На неприятный запах, связанный с деятельностью фабрики, жалуются жители р.п. Токаревка, с. Кочетовка, Федоровка 2-я и др. Перманентное распространение зловония делает жизнь местного населения невыносимой и нарушает их права, а также может нести реальную угрозу людям и окружающей среде».



По всей видимости, комплекс необходимых мероприятий и технических условий при сооружении и эксплуатации помётохранилища, предписанные законодательством и нормативными актами, птицефабрикой не соблюдался, - считают экологи. На это указывают и те условия, в которых хранится помёт, и резкий запах, разносящийся по всей округе, на который постоянно жалуются местные жители, в том числе в многочисленных жалобах, как в органы власти, так и в региональные СМИ.



Отдельного внимания заслуживает тот факт, что при таком количестве экологических проблем, — а если сюда добавить нарушения в сфере трудового законодательства, о которых также неоднократно сообщалось, то этот список значительно расширится, — ОАО «Токаревская птицефабрика» скупает активы в других регионах. При этом долговая нагрузка предприятия исчисляется миллиардами рублей.

Экологи Тамбовской региональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина обратились к прокурору Тамбовской области Александру Гулягину по факту круглогодичного складирования под открытым небом «Токаревской птицефабрикой» куриного помёта на участке площадью более двух гектаров.В своём заявлении экологи общественники сообщают, что находясь постоянно под открытым небом:По всей видимости, комплекс необходимых мероприятий и технических условий при сооружении и эксплуатации помётохранилища, предписанные законодательством и нормативными актами, птицефабрикой не соблюдался, - считают экологи. На это указывают и те условия, в которых хранится помёт, и резкий запах, разносящийся по всей округе, на который постоянно жалуются местные жители, в том числе в многочисленных жалобах, как в органы власти, так и в региональные СМИ.Отдельного внимания заслуживает тот факт, что при таком количестве экологических проблем, — а если сюда добавить нарушения в сфере трудового законодательства, о которых также неоднократно сообщалось, то этот список значительно расширится, — ОАО «Токаревская птицефабрика» скупает активы в других регионах. При этом долговая нагрузка предприятия исчисляется миллиардами рублей.



