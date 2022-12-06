Состояние воды в Токаревском районе вызывает опасения Комментариев: 0



Заборы воды для анализа были взяты в трёх местах:



1. Из колодца в деревне Фёдоровка 2-я Жердевского района. Местные жители часто жаловались на неприятный запах от фабрики.



2. Из ручья Осиновка, протекающего в 150 м от Площадки откорма № 7 Токарёвской птицефабрики.



3. Их пруда Гладышево. Находится между прудом Рогатым, в который, по имеющейся информации, местная птицефабрика сбрасывает стоки со своих очистных сооружений, и рекой Битюг, в которую поступает вода из обоих прудов.



В пробе воды из колодца обращает на себя внимание повышенное содержание бактерий. «Согласно бактериологическим исследованиям воду не стоит употреблять в сыром виде. По всем основным показателям есть превышение, в том числе E.coli (кишечная палочка), колиофаги, общее микробное число в пять раз превышает норму», — сообщают экологи.



В ручье Осиновка зафиксированы превышения по показателю E.coli (кишечная палочка) на 40% от предельно допустимой нормы. Повышенное содержание кишечной палочки обычно связано с деятельностью человека.



Вода из пруда Гладышево настораживает высоким содержанием аммиака: до 1 мг/л (максимально допустимый показатель не более 1,5). Обычно в озерах и реках содержится минимальное количество аммиака — сотые доли мг. Нормой для водоёмов, в которых водится рыба, считается показатель до 0,5 мг/л, так как именно начиная с этого уровня начинается угнетение большинства видов рыб. Аммиак является одним из соединений, образующихся в результате разложения, и очень часто им становятся большие количества навоза или помёта.

В Инжавинском районе, где также поступают жалобы от жителей района похожая проблема. Как сообщают местные жители, уже бывали случаи массового замора рыбы.



В почве, взятой для анализа в 2 км от р.п. Токарёвка, показатели не превышают предельно допустимых, но есть превышение по цинку от средней нормы до 80 мг/кг. Среднее содержание цинка в почвах — 50 мг/кг.



Следует отметить, что ОАО «Токаревская птицефабрика» занимает первое место в Тамбовской области по образованию отходов производства. За 2021 год объём образования отходов составил 0,07 млн т. За 2021 год сброс сточных вод недостаточно очищенных увеличился на 1,89 млн м³ или на 4,67 % (за счет перевода в данную категорию из категории нормативно-очищенных сточных вод ОАО «Токарёвская птицефабрика»).



Нельзя утверждать, что все вышеуказанные результаты на 100% связаны с деятельностью местной птицефабрики, поскольку ответ должны давать компетентные органы, но эти факты говорят о том, что органам власти пора более ответственно подойти к решению проблемы экологической ситуации и установить причину превышения показателей вредных веществ в конкретных случаях, а также усилить контроль за деятельностью подобных предприятий не только на территории Токарёвского района, но и в целом по области. Анализ воды, проведённый Тамбовской региональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина по просьбе местных жителей, показал, что состояние воды в Токарёвском районе может представлять потенциальную опасность для здоровья человека и для местной экосистемы.Заборы воды для анализа были взяты в трёх местах:1. Из колодца в деревне Фёдоровка 2-я Жердевского района. Местные жители часто жаловались на неприятный запах от фабрики.2. Из ручья Осиновка, протекающего в 150 м от Площадки откорма № 7 Токарёвской птицефабрики.3. Их пруда Гладышево. Находится между прудом Рогатым, в который, по имеющейся информации, местная птицефабрика сбрасывает стоки со своих очистных сооружений, и рекой Битюг, в которую поступает вода из обоих прудов.В пробе воды из колодца обращает на себя внимание повышенное содержание бактерий. «Согласно бактериологическим исследованиям воду не стоит употреблять в сыром виде. По всем основным показателям есть превышение, в том числе E.coli (кишечная палочка), колиофаги, общее микробное число в пять раз превышает норму», — сообщают экологи.В ручье Осиновка зафиксированы превышения по показателю E.coli (кишечная палочка) на 40% от предельно допустимой нормы. Повышенное содержание кишечной палочки обычно связано с деятельностью человека.Вода из пруда Гладышево настораживает высоким содержанием аммиака: до 1 мг/л (максимально допустимый показатель не более 1,5). Обычно в озерах и реках содержится минимальное количество аммиака — сотые доли мг. Нормой для водоёмов, в которых водится рыба, считается показатель до 0,5 мг/л, так как именно начиная с этого уровня начинается угнетение большинства видов рыб. Аммиак является одним из соединений, образующихся в результате разложения, и очень часто им становятся большие количества навоза или помёта.В Инжавинском районе, где также поступают жалобы от жителей района похожая проблема. Как сообщают местные жители, уже бывали случаи массового замора рыбы.В почве, взятой для анализа в 2 км от р.п. Токарёвка, показатели не превышают предельно допустимых, но есть превышение по цинку от средней нормы до 80 мг/кг. Среднее содержание цинка в почвах — 50 мг/кг.Следует отметить, что ОАО «Токаревская птицефабрика» занимает первое место в Тамбовской области по образованию отходов производства. За 2021 год объём образования отходов составил 0,07 млн т. За 2021 год сброс сточных вод недостаточно очищенных увеличился на 1,89 млн м³ или на 4,67 % (за счет перевода в данную категорию из категории нормативно-очищенных сточных вод ОАО «Токарёвская птицефабрика»).Нельзя утверждать, что все вышеуказанные результаты на 100% связаны с деятельностью местной птицефабрики, поскольку ответ должны давать компетентные органы, но эти факты говорят о том, что органам власти пора более ответственно подойти к решению проблемы экологической ситуации и установить причину превышения показателей вредных веществ в конкретных случаях, а также усилить контроль за деятельностью подобных предприятий не только на территории Токарёвского района, но и в целом по области.



