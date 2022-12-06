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Состояние воды в Токаревском районе вызывает опасения

Сегодня, 08:35
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Состояние воды в Токаревском районе вызывает опасенияАнализ воды, проведённый Тамбовской региональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина по просьбе местных жителей, показал, что состояние воды в Токарёвском районе может представлять потенциальную опасность для здоровья человека и для местной экосистемы.

Заборы воды для анализа были взяты в трёх местах:

1. Из колодца в деревне Фёдоровка 2-я Жердевского района. Местные жители часто жаловались на неприятный запах от фабрики.

2. Из ручья Осиновка, протекающего в 150 м от Площадки откорма № 7 Токарёвской птицефабрики.

3. Их пруда Гладышево. Находится между прудом Рогатым, в который, по имеющейся информации, местная птицефабрика сбрасывает стоки со своих очистных сооружений, и рекой Битюг, в которую поступает вода из обоих прудов.

В пробе воды из колодца обращает на себя внимание повышенное содержание бактерий. «Согласно бактериологическим исследованиям воду не стоит употреблять в сыром виде. По всем основным показателям есть превышение, в том числе E.coli (кишечная палочка), колиофаги, общее микробное число в пять раз превышает норму», — сообщают экологи.

В ручье Осиновка зафиксированы превышения по показателю E.coli (кишечная палочка) на 40% от предельно допустимой нормы. Повышенное содержание кишечной палочки обычно связано с деятельностью человека.

Вода из пруда Гладышево настораживает высоким содержанием аммиака: до 1 мг/л (максимально допустимый показатель не более 1,5). Обычно в озерах и реках содержится минимальное количество аммиака — сотые доли мг. Нормой для водоёмов, в которых водится рыба, считается показатель до 0,5 мг/л, так как именно начиная с этого уровня начинается угнетение большинства видов рыб. Аммиак является одним из соединений, образующихся в результате разложения, и очень часто им становятся большие количества навоза или помёта.
В Инжавинском районе, где также поступают жалобы от жителей района похожая проблема. Как сообщают местные жители, уже бывали случаи массового замора рыбы.

В почве, взятой для анализа в 2 км от р.п. Токарёвка, показатели не превышают предельно допустимых, но есть превышение по цинку от средней нормы до 80 мг/кг. Среднее содержание цинка в почвах — 50 мг/кг.

Следует отметить, что ОАО «Токаревская птицефабрика» занимает первое место в Тамбовской области по образованию отходов производства. За 2021 год объём образования отходов составил 0,07 млн т. За 2021 год сброс сточных вод недостаточно очищенных увеличился на 1,89 млн м³ или на 4,67 % (за счет перевода в данную категорию из категории нормативно-очищенных сточных вод ОАО «Токарёвская птицефабрика»).

Нельзя утверждать, что все вышеуказанные результаты на 100% связаны с деятельностью местной птицефабрики, поскольку ответ должны давать компетентные органы, но эти факты говорят о том, что органам власти пора более ответственно подойти к решению проблемы экологической ситуации и установить причину превышения показателей вредных веществ в конкретных случаях, а также усилить контроль за деятельностью подобных предприятий не только на территории Токарёвского района, но и в целом по области.
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