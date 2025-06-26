Власти предлагают использовать Wi‑Fi Комментариев: 0



Жителям рекомендовано переключиться на альтернативные каналы связи — прежде всего, на бесплатные точки Wi‑Fi. Подключение возможно в 24 многофункциональных центрах «Мои документы», а также в ряде культурных учреждений Тамбова: Пушкинской областной научной библиотеке, детской библиотеке, краеведческом музее и художественной галерее.



Кроме того, бесплатный доступ к интернету предоставляется на транспорте и в общественных местах — на железнодорожных вокзалах, в аэропорту «Донское», в крупных торговых центрах, на автозаправках, а также в ряде кафе и ресторанов. Полный перечень доступных точек Wi‑Fi размещён на официальных ресурсах правительства области и портале МФЦ.



Для подключения к сети требуется пройти идентификацию через номер мобильного телефона — либо с использованием SMS-подтверждения, либо через учётную запись на портале госуслуг.



Тем не менее, специалисты по информационной безопасности напоминают: общественные сети не предназначены для передачи конфиденциальной информации. Использование открытых точек доступа может нести риск утечки персональных данных, включая логины и пароли, сведения о банковских счетах и даже содержимое переписки. Эксперты советуют воздержаться от входа в финансовые приложения и передаче важных документов при подключении к таким сетям. В Тамбовской области по мере необходимости действует временное ограничение скорости мобильного интернета до уровня 2G (Edge). Как заявляют региональные власти, мера носит превентивный характер и направлена на минимизацию рисков, связанных с применением беспилотников и FPV-дронов, которые могут использовать мобильные сети для навигации и передачи данных.Жителям рекомендовано переключиться на альтернативные каналы связи — прежде всего, на бесплатные точки Wi‑Fi. Подключение возможно в 24 многофункциональных центрах «Мои документы», а также в ряде культурных учреждений Тамбова: Пушкинской областной научной библиотеке, детской библиотеке, краеведческом музее и художественной галерее.Кроме того, бесплатный доступ к интернету предоставляется на транспорте и в общественных местах — на железнодорожных вокзалах, в аэропорту «Донское», в крупных торговых центрах, на автозаправках, а также в ряде кафе и ресторанов. Полный перечень доступных точек Wi‑Fi размещён на официальных ресурсах правительства области и портале МФЦ.Для подключения к сети требуется пройти идентификацию через номер мобильного телефона — либо с использованием SMS-подтверждения, либо через учётную запись на портале госуслуг.Тем не менее, специалисты по информационной безопасности напоминают: общественные сети не предназначены для передачи конфиденциальной информации. Использование открытых точек доступа может нести риск утечки персональных данных, включая логины и пароли, сведения о банковских счетах и даже содержимое переписки. Эксперты советуют воздержаться от входа в финансовые приложения и передаче важных документов при подключении к таким сетям.



