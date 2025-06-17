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» » В Тамбовской области могут временно ограничить мобильный интернет из-за угроз воздушной опасности

В Тамбовской области могут временно ограничить мобильный интернет из-за угроз воздушной опасности

Сегодня, 10:55
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В Тамбовской области допускается временное отключение мобильного интернета в условиях повышенной угрозы безопасности. Об этом сообщили в региональном департаменте цифрового развития, пояснив, что подобные меры принимаются в связи с проведением специальной военной операции и зависят от оценки текущей обстановки.

Жителям области рекомендуют при возникновении перебоев с мобильной связью переключаться на стационарные соединения — домашний интернет или общественные Wi-Fi-сети. «Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Главный приоритет — безопасность населения», — говорится в официальном сообщении.

Подобные ограничения ранее уже вводились в соседних регионах. В конце мая меры по отключению мобильного интернета были реализованы в Воронежской, Липецкой и Орловской областях. Там их объяснили необходимостью предотвращения утечек информации и обеспечения безопасности на фоне возможных атак беспилотников.

Так, накануне в Воронежской области жители жаловались на отсутствие доступа к мобильному интернету в течение всего дня. Местные власти подтвердили, что это решение было принято силовыми структурами совместно с операторами связи из-за усложнившейся обстановки.

Отключения связи становятся всё более распространённой частью превентивных мер в Центральной России. Власти подчеркивают важность сохранения спокойствия и призывают использовать все доступные каналы связи при необходимости.
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В Тамбовской области могут временно ограничить мобильный интернет из-за угроз воздушной опасности

Сегодня, 10:55
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