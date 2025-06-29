Парк при «Усадьбе Асеевых» в Тамбове планируют передать региону для надлежащего ухода и благоустройства Комментариев: 0



По словам Дзасохова, перевод территории в ведение области позволит открыть возможность для выделения финансирования на её содержание и благоустройство. В настоящее время, по действующему договору, администрация усадьбы может обслуживать лишь ограниченную зону рядом с Купеческим дворцом, в то время как сам парк, площадью около одного гектара, остаётся без должного ухода. Одной из острых проблем является наличие аварийных деревьев, требующих санитарной обрезки или полной вырубки.



Актуальность вопроса подчёркивает трагедия, произошедшая в парке летом 2022 года. Во время грозы на укрывавшуюся в шатре пару рухнуло дерево. Женщина погибла на месте, мужчина получил тяжёлые травмы. Судебное разбирательство завершилось на прошлой неделе: сотрудница Межрегионального управления Росимущества была признана виновной в халатности и получила условный срок.



Передача парка в региональную собственность рассматривается как шаг к обеспечению безопасности и сохранению культурного пространства в должном состоянии. Ожидается, что с момента завершения процедуры регион сможет приступить к системному уходу за территорией и развитию туристического потенциала исторического объекта.



Фото: скриншот видео администрации города Тамбова

Власти Тамбовской области готовятся принять на свой баланс парк, расположенный на территории музейного комплекса «Усадьба Асеевых». Как сообщил и. о. министра туризма региона Станислав Дзасохов, процесс передачи земли из федеральной собственности в региональную вступил в финальную фазу согласований с профильными ведомствами.По словам Дзасохова, перевод территории в ведение области позволит открыть возможность для выделения финансирования на её содержание и благоустройство. В настоящее время, по действующему договору, администрация усадьбы может обслуживать лишь ограниченную зону рядом с Купеческим дворцом, в то время как сам парк, площадью около одного гектара, остаётся без должного ухода. Одной из острых проблем является наличие аварийных деревьев, требующих санитарной обрезки или полной вырубки.Актуальность вопроса подчёркивает трагедия, произошедшая в парке летом 2022 года. Во время грозы на укрывавшуюся в шатре пару рухнуло дерево. Женщина погибла на месте, мужчина получил тяжёлые травмы. Судебное разбирательство завершилось на прошлой неделе: сотрудница Межрегионального управления Росимущества была признана виновной в халатности и получила условный срок.Передача парка в региональную собственность рассматривается как шаг к обеспечению безопасности и сохранению культурного пространства в должном состоянии. Ожидается, что с момента завершения процедуры регион сможет приступить к системному уходу за территорией и развитию туристического потенциала исторического объекта.Фото: скриншот видео администрации города Тамбова



