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В Тамбове вынесен приговор по делу о гибели женщины в Асеевском парке
Сегодня, 08:23
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Суд в Тамбове огласил приговор по делу о трагедии, произошедшей летом 2022 года в Асеевском парке. Как сообщает прокуратура Тамбовской области, виновной признана сотрудница Межрегионального управления Росимущества, курирующего Тамбовскую и Липецкую области. За халатность, повлекшую смерть и тяжкий вред здоровью, ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Инцидент произошёл во время сильной грозы: мужчина и женщина укрылись от непогоды в установленном на территории парка шатре. В результате ураганного ветра рухнул ствол старого дерева, накрыв конструкцию. Женщина погибла на месте, мужчина получил тяжёлые травмы, включая переломы и черепно-мозговую травму.
Судом установлено, что в период с 2017 по 2022 год подсудимая знала о плохом состоянии деревьев, находящихся на участке возле музейного комплекса «Усадьба Асеевых». Несмотря на наличие угрозы, она не инициировала меры по обследованию и удалению аварийных насаждений, что и стало причиной трагедии.
Этот случай стал резонансным примером последствий халатного отношения к вопросам безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Напомним, весной 2024 года в Ахлебиновской роще произошёл похожий инцидент: женщина погибла после падения части дерева. Очевидно, что вопросы надзора за зелёными насаждениями в регионе требуют системного подхода и пересмотра ответственных процедур.
Фото: прокуратура Тамбовской области
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