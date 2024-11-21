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В Котовске 76-летний мужчина погиб из-за падения дерева во время урагана
В городе Котовске Тамбовской области сильный ураганный ветер привёл к трагедии — вечером 21 ноября погиб 76-летний мужчина. Инцидент произошёл на улице Котовского, где на пожилого человека упала часть дерева. Жителей региона ранее предупредили о неблагоприятных погодных условиях через МЧС.
По факту происшествия следственные органы СК России по Тамбовской области начали проверку. Эксперты осмотрят место случившегося и проведут ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Ураган затронул всю Тамбовскую область, однако единственный смертельный случай зарегистрирован в Котовске. Примечательно, что ранее этот город уже сильно пострадал от стихии, но тогда жертв удалось избежать.
Фото: СК России по Тамбовской области
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В городе Котовске Тамбовской области сильный ураганный ветер привёл к трагедии — вечером 21 ноября погиб 76-летний мужчина. Инцидент произошёл на улице Котовского, где на пожилого человека упала часть дерева. Жителей региона ранее предупредили о неблагоприятных погодных условиях через МЧС.
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