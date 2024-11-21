В Инжавинском округе жители опасаются закрытия ФАПа из-за повреждённой крыши 0 В селе Красивка Инжавинского муниципального округа жители обеспокоены состоянием местного ФАПа, - сообщает издание «ПРАВО68». С крыши медицинского пункта недавно сорвало два листа кровельного железа, но ремонт так и не начался, хотя с момента происшествия прошло более двух недель. Местные жители

В Котовске 76-летний мужчина погиб из-за падения дерева во время урагана 0 В городе Котовске Тамбовской области сильный ураганный ветер привёл к трагедии — вечером 21 ноября погиб 76-летний мужчина. Инцидент произошёл на улице Котовского, где на пожилого человека упала часть дерева. Жителей региона ранее предупредили о неблагоприятных погодных условиях через МЧС.

Ветераны из Мичуринска продолжают помогать бойцам на передовой 0 Мичуринское отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» из Тамбовской области активно оказывает помощь участникам специальной военной операции. Руководит этой инициативой Сергей Георгиевич Пальчик — ветеран Чеченской войны, кавалер ордена Мужества, который посвятил делу более двух с

Прокуратура добивается возмещения ущерба за массовую гибель рыбы в Токарёвском районе 0 Прокуратура Токарёвского района Тамбовской области провела проверку по факту массовой гибели рыбы в одном из прудов Токарёвского муниципального округа. Как сообщает издание «Региональные известия», причиной экологической катастрофы стали действия ОАО «Токарёвская птицефабрика», которой ранее было

Гостиному двору в Тамбове дадут новую жизнь: здание передано Державинскому университету 0 Историческое здание Гостиного двора в Тамбове, известное как ГУМ, станет новым образовательным и культурным центром. Объект культурного наследия федерального значения передан в пользование Тамбовскому государственному университету имени Г. Р. Державина. Университет намерен провести реставрацию и

Бывший акционер «Уваровохлеба» оспаривает отказ в восстановлении доли в компании 0 Вячеслав Дроков, бывший акционер тамбовской компании «Уваровохлеб», подал апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Тамбовской области, отказавшего в признании недействительной сделки по продаже его доли и восстановлении корпоративного контроля. Вопрос о принятии жалобы к производству пока

Тамбовская область увеличила производство сахара на 13% 0 С начала 2024 года в Тамбовской области произведено более 500 тысяч тонн сахара, что на 13% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Эти данные представило региональное Министерство сельского хозяйства.

Бастрыкин затребовал доклад по делу о разрушении транспортной инфраструктуры в Тамбове 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушениями при обеспечении транспортной инфраструктуры в Тамбове. Поводом для этого стала жалоба тамбовчанина, оставленная в комментариях под публикацией

Возврат дела Александра Романова и демонтаж временной перемычки на Цне 0 19 ноября Ленинский районный суд Тамбова вновь вернул прокуратуре уголовное дело предпринимателя Александра Романова. Причиной стали выявленные нарушения в обвинительном заключении. Напомним, Романова обвиняют по статьям о незаконном строительстве гидротехнического сооружения (ст. 257 УК РФ) и

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Тамбовской области за неделю 0 С 11 по 17 ноября 2024 года в Тамбовской области зарегистрировано 2 207 обращений за медицинской помощью с симптомами ОРВИ, что на 92 случая больше по сравнению с предыдущей неделей. Уровень заболеваемости составил около 23 случаев на 10 тысяч человек.

Генеральный директор "Торгового дома “Транссервис” обвиняется в мошенничестве и легализации средств 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 51-летнего Павла Корчагина, главы ООО "Торговый дом “Транссервис”". Ему инкриминируются мошенничество (чч. 4, 7 ст. 159 УК РФ), растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализация денежных средств в особо крупном

Ситуация с паропроводом на Моршанском шоссе взята под контроль 0 20 ноября в социальных сетях появилась информация о парении на паропроводе на Моршанском шоссе в Тамбове.

Заместитель прокурора Тамбовской области проверил ход капитального ремонта школы №3 в Рассказово 0 Заместитель прокурора Тамбовской области Игорь Зайферт посетил школу №3 в городе Рассказово, где проводится капитальный ремонт в рамках национального проекта «Образование». На совещании с представителями администрации, подрядчика и других ответственных сторон обсуждались вопросы своевременного

В Мичуринске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Валентину Воропаеву 0 18 ноября 2024 года у здания школы №1 в Мичуринске состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выпускнике школы, прапорщике Валентине Сергеевиче Воропаеве, который погиб при исполнении служебного долга.

В Тамбовской области завершают капремонт крыш: строительный сезон подходит к концу 0 В Фонде капитального ремонта Тамбовской области подвели промежуточные итоги работы подрядчиков. Особое внимание на совещании уделили завершению ремонта крыш, что становится особенно актуальным из-за ухудшения погодных условий.

При повторном рассмотрении суд взыскал с «Русагро» штраф в ₽ 150 тыс. за загрязнение реки Савалы 0 Ленинский районный суд Тамбова, повторно рассмотрев административное дело ООО «Русагро-Тамбов» (филиал «Жердевский») о загрязнении реки Савалы (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ), оставил в силе постановление Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора, назначив компании штраф в размере 150 тыс.

В Тамбове вынесли приговор наркокурьерам из Узбекистана 0 Два жителя Узбекистана приговорены к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за попытки сбыта наркотиков через интернет. Обвинение признало их виновными по статьям, связанным с незаконным сбытом наркотических средств, включая крупные партии.

Тамбовская областная спортивная школа признана лучшей в России по работе с детьми с ограниченными возможностями 0 Тамбовская областная детско-юношеская спортивная школа (ОДЮСШ) завоевала звание лучшей в стране в номинации «Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья». Высокая оценка была присуждена по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного образования

Жители Тамбовской области могут обратиться с проблемами здравоохранения в медицинские чаты 0 Министерство здравоохранения Тамбовской области напоминает жителям региона о возможности оставить обращения по вопросам здравоохранения в специальных чатах в мессенджере «Телеграм».

В Тамбове провели рейд по выявлению нарушений воинского учёта среди натурализованных граждан 0 Сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону совместно с представителями военных комиссариатов провели очередной рейд в Тамбове. Основной целью мероприятия стало противодействие незаконной миграции и проверка лиц, получивших российское гражданство, на соблюдение обязанностей по