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Сотрудницу нотариальной конторы в Тамбове осудили за мошенничество в 15 эпизодах
Сегодня, 09:51
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В Первомайском районном суде вынесен приговор по делу о мошенничестве, фигурантом которого стала бывшая сотрудница одной из нотариальных контор Тамбова. Женщина признана виновной в совершении пятнадцати эпизодов обмана клиентов и приговорена к трём годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
Как установило следствие, противоправная деятельность длилась с мая 2016 года по ноябрь 2022 года. Пользуясь доверием граждан и своим служебным положением, сотрудница обещала помощь в оформлении наследственных прав и сделок с недвижимостью. Получая деньги за якобы оказываемые услуги, она уверяла клиентов в успешном ведении дел, однако в действительности никаких юридических процедур не предпринимала.
От действий злоумышленницы пострадали шестнадцать человек. Общая сумма ущерба превысила полмиллиона рублей. В рамках судебного разбирательства суд также удовлетворил исковые требования потерпевших на сумму более 200 тысяч рублей.
Женщина осуждена по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество. Суд указал, что исполнение наказания, включая компенсацию ущерба, будет тщательно контролироваться в течение всего испытательного срока.
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