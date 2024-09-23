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Заведующая фельдшерским пунктом в Моршанском округе осуждена за подделку сертификатов о вакцинации
В Моршанском округе заведующую фельдшерско-акушерским пунктом признали виновной в подделке сертификатов о вакцинации и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что медицинский работник, злоупотребляя своим служебным положением, вносила в систему ложные данные о прохождении вакцинации. При этом вакцину фактически не вводили пациентам — её просто сливали в канализацию.
Региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении медработника. Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев.
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