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Медработники попались на фальсификации сертификатов о прививках
Вчера, 10:18
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Сотрудники полиции выявили новые факты подделки сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. На этот раз промышляли незаконной деятельностью медработника из Тамбовского района.
«Подозреваемая выдала две фиктивных медицинские выписки о проведении вакцинации от коронавирусной инфекции работникам одной из организаций города Тамбова за денежное вознаграждение», — отмечают в УМВД РФ по Тамбовской области.
Фото – «Известия»
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