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В Тамбовской области идет подготовка к массовой вакцинации
4 декабря 2020
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По поручению Президента РФ В.В. Путина в России в ближайшее время должны приступить к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. К середине декабря в область поступит почти 1 тысяча доз вакцины. Список добровольцев сформирован из числа врачей и педагогических работников сферы образования.
В массовой вакцинации населения области будет задействовано 33 лечебных учреждения.
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