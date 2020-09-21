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Стартовала кампания по вакцинации населения от COVID-19
Сегодня, 09:51
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В Тамбовской области стартовала кампания по вакцинации жителей региона от COVID-19. В частности, подготовительная работа проводится в Рассказовской центральной районной больнице. Как сообщается на официальном сайте учреждения, массовая вакцинация граждан из групп риска планируется после ноября-декабря 2020 года.
Первая партия отечественной вакцины против коронавируса COVID-19 «Спутник V» уже направлена в российские регионы.
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