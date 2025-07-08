|
|
Глава Моршанска попал под критику врио главы области Евгения Первышова
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании выразил недовольство работой главы Моршанска Романа Поленкова, отметив многочисленные недоработки местных властей. По его словам, «поторопились с кадровыми решениями».«Я не то, чтобы замечание делаю, указываю на недочеты. Помимо мусора, нет такого вопроса, где бы у вас не было проблем»,
— заявил господин Первышов.
Источник в региональной власти пояснил, что критику не стоит расценивать как предвестник скорой отставки Поленкова. Речь идет скорее о корректировке его работы. «Для Евгения Первышова важна эффективность глав муниципалитетов и контакт с жителями. Этот год — время для осознания и исправления ошибок», — подчеркнул собеседник.
Роман Поленков возглавил Моршанск в феврале 2025 года после четырех месяцев в статусе врио. До этого он работал в администрации Тамбовской области и возглавлял городской лагерь «Артек». В мэрии он сменил Алексея Банникова, который ныне руководит областным Центром психолого-медико-педагогической диагностики.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Жители пятиэтажного дома по адресу переулок Совхозный, 1а оказались в эпицентре коммунального коллапса: в их квартирах уже неделю стоит стойкий запах канализационных стоков, а подвальное помещение затоплено нечистотами. Несмотря на многочисленные обращения в аварийные службы и управляющую компанию,
1 июля в Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвящённое Дню ветеранов боевых действий — дате, которая хоть и не закреплена на официальном уровне, но с каждым годом объединяет всё больше граждан, неравнодушных к подвигу защитников Отечества. В этот день жители города и округа отдали дань
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании выразил недовольство работой главы Моршанска Романа Поленкова, отметив многочисленные недоработки местных властей. По его словам, «поторопились с кадровыми решениями».
Федеральная антимонопольная служба России отменила результаты крупного аукциона по ремонту улиц Мичуринской, Никифоровской и Бульвара Строителей в Тамбове. Контракт на сумму более 522 миллионов рублей планировали заключить с «Независимой строительной компанией» (НСК) из Ивановской области, которая
в День ветеранов боевых действий, в селе Круглое Мичуринского муниципального округа состоялась торжественная церемония, посвящённая открытию мемориальной доски ефрейтору Владимиру Владимировичу Безделину — кавалеру ордена Мужества, погибшему в ходе специальной военной операции.
В Тамбове продолжается масштабное благоустройство на одной из центральных магистралей — улице Карла Маркса. На участке от улицы Пролетарской до улицы Чичканова завершается установка новых бордюров, оставшиеся работы охватывают менее 50 метров. Кроме того, у дома № 227 ведётся расширение
До 15 июля продолжается приём заявок на участие в федеральной программе «Земский работник культуры». Это новая возможность для специалистов отрасли — библиотекарей, музейных сотрудников, организаторов творческих коллективов и других работников культуры — переехать в сельскую местность или малые
Основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу официально предъявлено обвинение в даче взятки бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. Следствие считает, что в 2019 году бизнесмен передал чиновнику охотничий карабин элитной марки Blaser R8 стоимостью 2,6
Региональное отделение партии "Новые люди" провело конференцию по выдвижению кандидатов в городские думы Тамбова и Уварово. По Тамбову выдвинуто 42 кандидата, еще 15 - в Уварово.
Минувшей ночью в воздушном пространстве Тамбовской области были сбиты три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации, отметив, что всего за ночь на территории страны было уничтожено 91 вражеский дрон.
За последнюю неделю в Тамбовской области судоводители получили пять постановлений о нарушениях административного порядка. Всего с начала года вынесено уже 50 подобных решений, сообщили в региональном управлении МЧС России. Наиболее частые нарушения — несоблюдение правил судоходства и пренебрежение
В селе Тулиновка состоялись XIII Летние сельские спортивные игры, в которых приняли участие команды из разных поселений Притамбовья. Несмотря на неблагоприятную погоду — мелкий дождь сопровождал соревнования с самого утра — все состязания прошли по запланированному расписанию.
После предстоящих в сентябре губернаторских выборов в Тамбовской и Курской областях возможны кадровые изменения в Совете Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к региональным и федеральным властям. Основные перестановки коснутся сенаторов, представляющих исполнительную
По инициативе врио главы региона Евгения Первышова в Тамбовской области запущен масштабный общественный проект — «Народная программа». Его цель — собрать предложения от жителей региона, которые лягут в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития на период 2025–2035 годов. Власти
Департамент военного имущества Минобороны РФ объявил аукцион по продаже партии авиадвигателей, находящихся на хранении в Тамбовской области. В лот включено 46 двигателей, каждый из которых оценён в 30 тысяч рублей. Общая начальная стоимость продажи составляет 1,38 миллиона рублей.
История с капитальным ремонтом аварийной плотины на реке Цне в Моршанске получила очередное продолжение — и вновь не самое обнадёживающее. По поручению врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрия Сомова объект вновь был проверен инженером строительного контроля. Главный
Реконструкция здания «Тамбовконцерта» одного из главных культурных объектов области вновь откладывается. Как сообщил в эфире программы «В диалоге» врио заместителя губернатора Владислав Ставицкий, на 2025 год запланировано только заключение нового контракта на разработку проектно-сметной
4 июля в Тамбове состоялось собрание регионального отделения партии «Новые люди», на котором было принято официальное решение о выдвижении кандидата на предстоящие выборы губернатора Тамбовской области. В мероприятии приняла участие заместитель председателя областной избирательной комиссии Галина
Региональное отделение партии "Новые люди" в Тамбовской области единогласно выдвинуло кандидатом на должность губернатора региона предпринимателя Елену Семилетову. Решение было принято на общем собрании партийцев тайным голосованием — все десять голосующих поддержали выдвижение кандидатуры, написав
Третий по счёту аукцион по продаже бывшего общежития Мичуринского государственного аграрного университета вновь завершился безрезультатно. Как следует из официальной документации, торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок. Начальная стоимость объекта составляла 23,2
Сотрудники управления ФСБ по Тамбовской области задержали 50-летнего жителя региона по подозрению в размещении в Telegram материалов, содержащих признаки пропаганды терроризма. Как уточнили в пресс-службе ведомства, мужчина публиковал комментарии, в которых выражал поддержку запрещённой в России