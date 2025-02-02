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В Тамбовской области обсудили рост цен и обеспечение региона хлебом
Вчера, 17:49
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На оперативном совещании под руководством врио главы Тамбовской области Евгения Первышова обсуждался рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. По словам главы Тамбовстата Владимира Рукина, в течение года наиболее заметное подорожание зафиксировано на плодоовощную продукцию, картофель, рыбу, молочные продукты, масло, хлеб и алкоголь.
Особенно остро стоит вопрос с ценами на овощи и фрукты. И.о. министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Виктор Иванов выразил уверенность, что с вводом нового распределительного центра цены станут более справедливыми, так как транспортные расходы сократятся в четыре раза. Однако Евгений Первышов настроен менее оптимистично. По его мнению, торговые сети и производители не будут добровольно снижать наценки, поэтому необходимо разрабатывать механизмы влияния на ценообразование.
Кроме того, врио главы региона удивился, что при высоких объёмах производства зерна Тамбовская область обеспечивает себя хлебом всего на 20%. Он поручил в кратчайшие сроки подготовить предложения по развитию местного производства хлебобулочных изделий, чтобы снизить зависимость региона от привозной продукции.
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