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В Тамбовской области пытаются сдержать рост цен
Сегодня, 09:29
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В Тамбовской области складывается непростая ситуация связанная с ростом цен на продукты питания в этой связи врио главы администрации региона Максим Егоров призвал ограничить торговую наценку на важнейшие продукты пятипроцентным барьером.
В частности торговые сети и власти договорились не повышать значительно стоимость на следующие продукты: сахар, молочную продукцию, «борщевой набор».
Максим Егоров добавил, что граждане, заметившие необоснованный рост цен, могут сообщать об этом лично ему через социальные сети или на горячую линию областного управления Федеральной антимонопольной службы.
Фото: Сергей Мосев
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