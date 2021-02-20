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В области выросли цены на продукты питания
Вчера, 21:48
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Служба статистики продолжает фиксировать рост цен на услуги и продукты питания в Тамбовской области. По информации Тамбовстата, лишь за последнюю неделю в регионе подорожала курица (с 129,75 до 132,39 рублей), маргарин (с 117,88 до 118, 41 рублей), яйца куриные (с 70,63 до 72,01 рублей).
За январь более всего подорожали: булочные сдобные изделия – на 5,6%, икра лососевых рыб – на 4,2%, сельди – на 3,6%, майонез – на 3,2%, мука пшеничная – на 2,7%.
Фото: Shutterstock.com
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