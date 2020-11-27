В Тамбове зафиксирован рост цен на продукты 0 С начала года рост цен на продовольственные товары в Тамбовской области превысил 4%.

На следующей неделе ожидается до минус 10 градусов 0 На смену промозглой погоде на следующей неделе Тамбовскую область ожидают зимние морозы.

Дефицит бюджета города Тамбова превышает 100 млн рублей 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение о внесении изменений в бюджет Тамбова за счет привлечения дополнительной поддержки в размере 167 млн рублей.

В Тамбовской области могут поменять прокурора 0 По информации издания «Ъ-Черноземье» в ближайшее время прокуроры Александр Гулягин (Воронежская область) и Николай Саврун (Тамбовская область) могут поменяться постами.

В Мичуринске увековечили память офицера, погибшего в Сирии 0 В Мичуринске увековечили память земляка, погибшего при выполнении служебного долга в Сирии.

Авария на водоводе на севере Тамбова ликвидирована 0 Завершены авариной-восстановительные работы на водоводе ДУ 600 сразу по двум адресам: Рылеева 63/4 и ул. Советская 212 к3, где на днях произошли серьезные порывы.

Обманутые пайщики КПК «Золотая Русь» вышли к администрации области 0 Вчера обманутые пайщики КПК «Золотая Русь» недалеко от администрации Тамбовской области провели внеочередное собрание, где обсудили наболевшие вопросы, связанные с банкротством кооператива и уголовным делом. У пайщиков есть вопросы, как к руководству кооператива, так и губернатору.

В Тамбовской области скверы будут называть в честь ветеранов ВОВ 0 По итогам заседания ветеранских и общественных организаций региона принято решение разбить к 9 мая 2021 года скверы, которые будут носить имена ветеранов Великой Отечественной войны.

В Тамбовской области найти работу в два раза легче, чем в Москве 0 Администрация Тамбовской области сообщает, что в нашем регионе найти работу в два раза легче, чем в Москве. Чиновники делают такой вывод на основе исследования аналитики hh.ru.

Главным госинспектором труда в области назначена Ольга Артамонова 0 В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 11-тк от 25.11.2020 г. руководителем Государственной инспекции труда в Тамбовской области – главным государственным инспектором труда в Тамбовской области назначена Артамонова Ольга Владимировна.

Завод «Пигмент» сделал 31 декабря нерабочим днем 0 Руководство завода «Пигмент» приняло решение сделать 31 декабря нерабочим днем, в этой связи работники предприятия завтра будут отрабатывать предпраздничный день.

Не все депутаты поддержали кандидатуру Олега Иванова 0 Сегодня состоялось 60-е заседание областной Думы, на котором было рассмотрено 26 вопросов.

Депутат гордумы призвал повысить открытость органов власти 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров в рамках обсуждения вопроса о внесении изменений в положение об аккредитации журналистов предложил повысить открытость представительного органа власти.

В Тамбове планируют штрафовать за парковку на зеленых зонах 0 В администрации города Тамбова обсудили вопросы благоустройства, в том числе проблему парковки транспортных средств на зеленых зонах.

Подросткам запретили посещать ТРЦ без родителей 0 В Тамбовской области введены новые коронавирусные ограничения.

На севере Тамбова произошла авария на водоводе 0 Вчера в результате подвижек грунта с небольшим перерывом по времени аварии произошли на водоводе ДУ 600 сразу по двум адресам: Рылеева 63/4 и ул. Советская 212 к3.

Глава города Рассказово переизбран на новый срок 0 Глава города Рассказово Алексей Колмаков переизбран на новый срок, решение было принято на заседании Рассказовского городского Совета народных депутатов.

Ушел из жизни Почетный гражданин города Тамбова Александр Боднар 0 Сегодня ночью ушел из жизни ветеран ВОВ, Почетный гражданин города Тамбова Александр Боднар, ему было 102 года.

Уволился очередной заместитель главы администрации города Тамбова 0 Заместитель главы администрации города Тамбова Тамбовской области по вопросам социальной политики Ольга Дронова написала заявление об уходе по собственному желанию.

Как проверить объект недвижимости на юридическую чистоту 0 За первое полугодие 2020 года резко возросло число преступлений, связанных с объектами недвижимости. Причем большинство случаев мошенничества касается вторичного рынка, число таких фактов за шесть месяцев 2020 года выросло на 56% в сравнении со всем 2019 годом.