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В Тамбове зафиксирован рост цен на продукты

Сегодня, 09:40
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В Тамбове зафиксирован рост цен на продукты С начала года рост цен на продовольственные товары в Тамбовской области превысил 4%. По сравнению с предыдущим месяцем цены на продукты поднялись на 0,5 процента. Из продуктов питания подорожали: сахар – на 18,3%, масло подсолнечное – на 8,4%, конфеты шоколадные натуральные – на 4,7%, крупа гречневая – на 3,0%, консервы томатные и кетчуп – на 2,4-2,9%.

По данным Тамбовстата из овощей подорожали: помидоры свежие – на 5,5%, лук – на 3,3%. Цена картофеля увеличилась на 11,3%.
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