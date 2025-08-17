|
|
В Тамбовской области женщина через суд добилась компенсации за неоплаченные лекарства
Прокуратура Сосновского района Тамбовской области защитила права местной жительницы, которой не предоставляли положенные по закону бесплатные лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Женщина страдает заболеванием иммунной системы и по жизненным показаниям должна обеспечиваться необходимыми препаратами за счёт государства. Однако в полном объёме лекарства ей не выдавались, и ей приходилось приобретать их самостоятельно.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к региональному минздраву о возмещении расходов на покупку медикаментов и компенсации морального вреда. Суд поддержал требования и постановил выплатить пострадавшей более 80 тысяч рублей.
Решение пока не вступило в законную силу.
|
