Тамбов может выплатить свыше 133 млн рублей бывшему концессионеру за теплосети Комментариев: 0



Соглашение касалось модернизации и обслуживания объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в Цнинском сельсовете. Оно было заключено в 2017 году сроком на 25 лет, однако уже в 2023-м договор был расторгнут из-за неисполнения обязательств концессионером. По версии властей, компания не выполнила работы по реконструкции котельной и сетей, как было предусмотрено условиями соглашения.



На момент расторжения договора посёлок Строитель и село Бокино, где находились соответствующие объекты, уже были включены в состав Тамбова. В связи с этим полномочия по прекращению соглашения перешли городской администрации. Все объекты и обязательства по теплоснабжению населения были переданы муниципальному предприятию.



Сумма, которую суд постановил компенсировать, включает заявленные затраты компании на исполнение условий концессии до момента её расторжения. Тем не менее, решение арбитражного суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке. Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» о компенсации расходов, понесённых компанией в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения. Согласно решению, из бюджета города может быть выплачено более 133 миллионов рублей.Соглашение касалось модернизации и обслуживания объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в Цнинском сельсовете. Оно было заключено в 2017 году сроком на 25 лет, однако уже в 2023-м договор был расторгнут из-за неисполнения обязательств концессионером. По версии властей, компания не выполнила работы по реконструкции котельной и сетей, как было предусмотрено условиями соглашения.На момент расторжения договора посёлок Строитель и село Бокино, где находились соответствующие объекты, уже были включены в состав Тамбова. В связи с этим полномочия по прекращению соглашения перешли городской администрации. Все объекты и обязательства по теплоснабжению населения были переданы муниципальному предприятию.Сумма, которую суд постановил компенсировать, включает заявленные затраты компании на исполнение условий концессии до момента её расторжения. Тем не менее, решение арбитражного суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.



