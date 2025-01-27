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В Тамбове построят новую котельную за 337 млн рублей
Сегодня, 09:13
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В 2024 году в посёлке Строитель, недавно присоединённом к Тамбову, начнётся строительство новой котельной стоимостью 337 млн рублей. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Косенков в своём Telegram-канале.
Проект будет финансироваться из нескольких источников: 202 млн рублей выделит федеральный фонд развития территорий, оставшуюся сумму покроют областной и городской бюджеты.
Необходимость строительства новой котельной обусловлена значительным износом существующего объекта, который снабжает теплом и горячей водой пять детских садов, две школы и 62 многоквартирных дома в Северном и Центральном микрорайонах. Действующая котельная будет выведена из эксплуатации.
Реализация проекта стала актуальной после расторжения в марте 2024 года концессионного соглашения между мэрией Тамбова и ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». По условиям договора компания должна была инвестировать 350 млн рублей в модернизацию тепловых сетей в посёлке Строитель и селе Бокино, однако, по данным властей, не выполнила обязательства на сумму 151 млн рублей. Сейчас между сторонами идёт судебное разбирательство: концессионер требует компенсации в размере 285,2 млн рублей за досрочное расторжение договора.
Новая котельная станет важным этапом модернизации тепловой инфраструктуры посёлка. Если работы будут выполнены в соответствии с проектом, это обеспечит стабильное теплоснабжение для местных жителей и социальных объектов.
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