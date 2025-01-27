В Моршанске вновь выставили на продажу комплекс бывшего СИЗО-2 0 Инвесторы получили ещё один шанс приобрести недвижимость в Моршанске: Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях объявило аукцион по продаже земельного участка с расположенными на нём зданиями бывшего следственного изолятора СИЗО-2.

В Тамбове построят новую котельную за 337 млн рублей 0 В 2024 году в посёлке Строитель, недавно присоединённом к Тамбову, начнётся строительство новой котельной стоимостью 337 млн рублей. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Косенков в своём Telegram-канале.

В Тамбове снова кладут асфальт в лужи: жители возмущены качеством ремонта 0 На улице Осипенко в Тамбове, несмотря на сырую погоду и грязь, ведётся ямочный ремонт. Однако горожане недовольны качеством работ — дорожное покрытие укладывают прямо в лужи. О проблеме сообщил депутат городской Думы Артём Александров в своём телеграм-канале.

С 1 февраля временно отменят остановку пригородных поездов на четвёртом километре 0 С 1 февраля по 14 апреля 2025 года остановка пригородных пассажирских поездов на остановочном пункте "4-й километр" будет временно отменена. Этот пункт расположен рядом с дачными участками и садоводческими товариществами в районе деревни Перикса. Однако в зимний период он практически не

Инфляция в Тамбовской области в декабре превысила среднероссийский уровень 0 В декабре 2024 года годовая инфляция в Тамбовской области составила 10,8%, что выше среднего уровня по России, который, по данным Росстата, зафиксирован на уровне 9,5%. Основными факторами роста инфляции в регионе стали ослабление рубля, возросшие производственные издержки, сокращение предложения

ФНС подала иск о банкротстве Волковского завода этилацетата и бутилацетата 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял иск Федеральной налоговой службы России о признании банкротом ООО «Волковский завод этилацетата и бутилацетата». Причиной подачи заявления стал долг компании перед налоговой службой в размере 41,7 млн рублей. Заседание по проверке обоснованности иска

Министр экологии Тамбовской области Алла Албегова уходит в отставку 0 Министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова покидает свой пост по собственному желанию. Как сообщается, её заявление об увольнении уже подписал временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов. Последним рабочим днём Албеговой станет 30 января 2025 года.

Угроза атаки беспилотников в Тамбовской области отменена 0 На территории Тамбовской области была отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщение об этом появилось в официальном приложении МЧС России.

Делегация из Тамбовской области участвует в наблюдении за выборами Президента Беларуси 0 Представители Тамбовской области принимают участие в международной миссии по наблюдению за выборами Президента Республики Беларусь. В состав делегации вошли председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров и заместитель директора департамента внутренней политики правительства

В Тамбовской области вновь отмечен миграционный отток населения 0 Согласно данным за январь–октябрь 2024 года, в Тамбовской области сохраняется миграционная убыль населения, составившая 1073 человека. Это на 70 человек больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда показатель был равен 1003 человекам.

В Тамбове ожидается потепление до весенних температур 0 Последние дни января в Тамбове обещают быть необычно тёплыми для этого времени года. По данным синоптиков Центра погоды "Фобос", температура воздуха в областном центре может подняться до +8 градусов.

В Тамбовской области увеличили социальные пособия для семей с детьми 0 С 1 января 2025 года в Тамбовской области повысили размер единого социального пособия для семей с детьми. Как сообщает РИА «ТОП 68», обновлённые суммы привязаны к новым значениям прожиточного минимума в регионе.

Заместитель главы Тамбовской области Оксана Леонгард ушла в отставку 0 Заместитель главы Тамбовской области Оксана Леонгард, отвечавшая за экономическую и инвестиционную политику региона, покинула свою должность. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях. Отставка чиновницы была ожидаемой, учитывая критику её работы в качестве руководителя

Стоимость ОСАГО в Тамбовской области останется прежней 0 Жители Тамбовской области могут быть спокойны — территориальные коэффициенты для расчёта стоимости полиса ОСАГО в регионе останутся неизменными. Банк России не внес изменений для Тамбовской области, несмотря на повышение коэффициентов в 18 других регионах.

Ограничение движения на улице Астраханской из-за ремонта канализационного коллектора 0 С 24 января по 7 февраля в Тамбове будет ограничено движение транспорта под путепроводом в районе дома №159 по улице Астраханской. Причина — аварийно-восстановительные работы, проводимые компанией «РКС-Тамбов» на изношенном канализационном коллекторе.

ООО «Русагро-Тамбов» оспаривает взыскание ущерба за загрязнение реки Царевки 0 Арбитражный суд Центрального округа принял к производству кассационную жалобу от ООО «Русагро-Тамбов» на решение о взыскании 6,9 млн рублей за нанесённый ущерб реке Царевке в Знаменском округе Тамбовской области. Заседание назначено на 13 февраля.

Год защитника Отечества: встреча поколений в Мичуринске 0 2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества, что закономерно в условиях продолжающейся почти три года специальной военной операции. Мирная жизнь в стране обеспечивается благодаря самоотверженности солдат, защищающих интересы народа и рискующих жизнью ради безопасности Родины.

Прорыв водопровода на улице Пензенской затопил значительную часть города 0 23 января на улице Пензенской в районе крытого рынка произошёл крупный прорыв водопровода. Поток воды затопил проезжую часть и распространился на улицы Базарная и Студенецкая, охватив территорию почти в один километр. Очевидцы сообщили, что вода проникла в жилые дома на улице Пензенской.

Прокуратура выявила нарушения в реализации программы транспортного развития Тамбова 0 Прокуратура Ленинского района Тамбова обнаружила нарушения в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства». Проверка показала, что подрядчик ООО «Стинэк» нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные контрактом.

С 1 февраля в Тамбовской области повысится стоимость проезда в пригородных поездах 0 С 1 февраля 2025 года в Тамбовской области поднимется стоимость проезда в пригородных поездах. Как сообщили в региональном департаменте цен и тарифов, тариф увеличится с 24,9 до 27,4 рубля за каждую десятикилометровую зону, что составляет рост на 10% и соответствует уровню инфляции за прошлый год.