Тамбов расторгает концессию с ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» Комментариев: 0



Согласно членам рабочей депутатской группы комитета по ЖКХ, на момент проведения проверки 9 октября 2023 года компания "Компьюлинк Инфраструктура ТО" не выполнила обязательства на сумму 151 127 000 рублей.



Особенно вызвавшими вопросы оказались три основных мероприятия. Первым из них была реконструкция котельной №1, расположенной в посёлке Строитель в районе жилого дома №34А микрорайона "Северный". Депутаты утверждают, что работы по реконструкции на данном объекте не проводились.



Вторым мероприятием, которое вызвало вопросы, была реконструкция сетей теплоснабжения на протяжении не менее чем 1 300 погонных метров. Планировалось, что стоимость работ составит 30 400 000 рублей, и они должны были быть завершены в 2019 году. Однако и это мероприятие также не было выполнено.



И, наконец, третьим мероприятием, подвергшимся сомнению, была реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на протяжении не менее чем 1 616 погонных метров. Согласно плану, стоимость работ составляла 26 815 000 рублей, и их выполнение планировалось на 2020 год. По результатам рабочего совещания, прошедшего 17 октября в администрации города Тамбова, было принято решение о начале процедуры расторжения концессионного соглашения в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения с компанией "Компьюлинк Инфраструктура ТО", которая действовала в посёлке Строитель. Депутат Артём Александров сообщил "ПроТамбову", что такое решение было вызвано невыполнением обязательств на общую сумму более 150 миллионов рублей.Согласно членам рабочей депутатской группы комитета по ЖКХ, на момент проведения проверки 9 октября 2023 года компания "Компьюлинк Инфраструктура ТО" не выполнила обязательства на сумму 151 127 000 рублей.Особенно вызвавшими вопросы оказались три основных мероприятия. Первым из них была реконструкция котельной №1, расположенной в посёлке Строитель в районе жилого дома №34А микрорайона "Северный". Депутаты утверждают, что работы по реконструкции на данном объекте не проводились.Вторым мероприятием, которое вызвало вопросы, была реконструкция сетей теплоснабжения на протяжении не менее чем 1 300 погонных метров. Планировалось, что стоимость работ составит 30 400 000 рублей, и они должны были быть завершены в 2019 году. Однако и это мероприятие также не было выполнено.И, наконец, третьим мероприятием, подвергшимся сомнению, была реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на протяжении не менее чем 1 616 погонных метров. Согласно плану, стоимость работ составляла 26 815 000 рублей, и их выполнение планировалось на 2020 год.



