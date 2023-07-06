Суд признал законным возврат Котовском 111,6 млн руб. Фонду ЖКХ за котельные Комментариев: 0



Рассмотрение дела связано с концессией на строительство и эксплуатацию шести котельных общей мощностью 89,8 МВт. Общий объем финансирования составил 501,6 млн рублей, причем 300 млн рублей были выделены из Фонда, а 201,6 млн рублей - от частного инвестора ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО».



Фонд выпустил приказ о возврате 111,6 млн рублей, а федеральное казначейство приказало администрации Котовска вернуть эти средства. В ходе камеральной проверки, проведенной казначейством, выяснилось, что стоимость оборудования для строительства котельных была завышена на 186,7 млн рублей. Это разница между ценой, указанной в договоре поставки, и фактической стоимостью по проекту, "учитывая прибыль и НДС на декабрь 2016 года".



Мэрия Котовска оспаривала приказ Фонда и предписание казначейства. Суд приостановил дело с Фондом до окончания рассмотрения дела с казначейством. В июне кассационная инстанция подтвердила решения первой и апелляционной инстанций в пользу Фонда.



С 2020 года тамбовская полиция также проводит расследование уголовного дела о хищении 200 млн рублей при строительстве котельных. В 2022 году региональная прокуратура потребовала прекратить концессию, так как третьей стороной, то есть самим регионом, не было подписано соглашение. Однако в трех инстанциях не удалось добиться расторжения концессии. Жалоба администрации Котовска Тамбовской области была отклонена Арбитражным судом Москвы в своих попытках признать незаконным и отменить решение правления федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Согласно судебной документации, речь идет о возврате суммы в размере 111,6 млн рублей и уплате штрафа в размере 5,6 млн рублей.Рассмотрение дела связано с концессией на строительство и эксплуатацию шести котельных общей мощностью 89,8 МВт. Общий объем финансирования составил 501,6 млн рублей, причем 300 млн рублей были выделены из Фонда, а 201,6 млн рублей - от частного инвестора ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО».Фонд выпустил приказ о возврате 111,6 млн рублей, а федеральное казначейство приказало администрации Котовска вернуть эти средства. В ходе камеральной проверки, проведенной казначейством, выяснилось, что стоимость оборудования для строительства котельных была завышена на 186,7 млн рублей. Это разница между ценой, указанной в договоре поставки, и фактической стоимостью по проекту, "учитывая прибыль и НДС на декабрь 2016 года".Мэрия Котовска оспаривала приказ Фонда и предписание казначейства. Суд приостановил дело с Фондом до окончания рассмотрения дела с казначейством. В июне кассационная инстанция подтвердила решения первой и апелляционной инстанций в пользу Фонда.С 2020 года тамбовская полиция также проводит расследование уголовного дела о хищении 200 млн рублей при строительстве котельных. В 2022 году региональная прокуратура потребовала прекратить концессию, так как третьей стороной, то есть самим регионом, не было подписано соглашение. Однако в трех инстанциях не удалось добиться расторжения концессии.



