В Тамбове возобновили строительство двух крупных школ и выбрали подрядчика на ремонт школы № 22

По словам главы региона, найти решение удалось при поддержке Сбербанка, который сохранил льготную ставку по проектам. Информацию о новых подрядчиках власти пока не раскрывают. Уголовное дело связано со строительством школы в Бокино на 1,1 тыс. мест: по версии следствия, подрядчик получил свыше 250 млн рублей аванса, но работы не выполнил. Инвестиции в объект оценивались в 2,1 млрд рублей, концессия была заключена весной 2023 года со структурой ГК «Инфраструктура детства». Сейчас стройку ведёт другой подрядчик, находящийся под контролем прокуратуры.



Школу на Волжской на 1,3 тыс. мест должна была возвести структура «ВЭБ.РФ» ООО «Прошкола» за 2,1 млрд рублей, однако к началу 2025 года объект был лишь на стадии монолитного каркаса, и срок сдачи перенесли на конец года.



Кроме того, определён подрядчик на ремонт школы № 22 на улице Советской. Контракт на 148,9 млн рублей заключён с ООО «Строй ист инвест» из Грозного. До 30 ноября компания должна заменить кровлю, отремонтировать фундамент, полы, перекрытия, входную группу и инженерные коммуникации. Ранее ремонт этой школы уже пытались начать, но прошлый победитель тендера — московское ООО «Алдр сб» — не выполнил обязательства, был внесён в реестр недобросовестных поставщиков, а контракты с ним расторгнуты.



