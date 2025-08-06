|
|
Александр Лутцев вернулся на пост главврача областной клинической больницы
Министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская сообщила о назначении нового главного врача областной клинической больницы имени Бабенко. Руководить учреждением вновь будет Александр Борисович Лутцев.
Лутцев — фигура хорошо известная региональной медицине. Он уже возглавлял больницу до апреля 2020 года и также занимал пост руководителя областного управления здравоохранения. За время его прежней работы в регионе был открыт сосудистый центр, внедрены эндоваскулярные методы лечения, а также реализован проект передвижной клиники «Забота».
По словам министра, в последние годы ведущая медицинская организация региона столкнулась с серьёзными трудностями. Александру Лутцеву предстоит не только стабилизировать ситуацию, но и подготовить будущую смену. Марина Македонская выразила уверенность, что опыт, профессиональные знания и способность внедрять современные технологии помогут ему успешно справиться с задачами.
Предыдущим главным врачом учреждения была Татьяна Букатина, занимавшая должность с 2020 года. Теперь больница переходит под руководство человека, уже доказавшего свою компетентность в кризисные периоды.
Фото: соцсети Марины Македонской
Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области подало в Арбитражный суд региона иск к ООО «Тамбов-Автодор» с требованием взыскать 22,3 миллиона рублей неустойки за срыв сроков исполнения госконтракта. Однако заявление было подано с процессуальными нарушениями: компания-подрядчик
Компания «Тепловые коммуникации» из Воронежа, принадлежащая Нверу Варданяну, может быть признана банкротом. Заявление о её несостоятельности 1 августа подало ПАО «ТНС Энерго Воронеж» в Арбитражный суд Воронежской области. Пока заявление не принято к производству, а его подробности не раскрываются.
В Тамбовской области выявлены серьёзные нарушения при поставке молочной продукции, сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. В ходе проверок специалисты установили, что на молокоперерабатывающее предприятие и к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему
В городе Кирсанове завершилась важная часть ремонтной программы текущего года — на котельной №3 по улице Пушкинская специалисты производственного отделения АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) установили современное оборудование. Новый водогрейный промышленный котёл Rossen RS-D 2000 пришёл на
Выборы губернатора Тамбовской области, которые пройдут 14 сентября 2025 года, станут определяющими не только для региональной власти, но и для формирования представительства региона в Совете Федерации. В соответствии с действующим законодательством, каждый из кандидатов на пост главы региона обязан
5 августа, в 03:00, после продолжительной болезни скончался Николай Леонидович Шмырёв. Ему было 72 года. О его смерти сообщили в социальных сетях. Прощание состоится 7 августа, в 12:00, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Похоронят Николая Леонидовича на Полынковском кладбище.
Несмотря на ранее данные обещания, движение по бульвару Строителей в Тамбове по-прежнему остаётся перекрытым. Участок от улицы Советской до дома № 8 до сих пор недоступен для проезда — асфальт не уложен, ограждения не сняты, а работы, начавшиеся в начале лета, затянулись без внятных сроков
Власти Тамбовской области приняли решение о временном переходе города Моршанска под прямое оперативное управление регионального правительства. Об этом 4 августа заявил врио губернатора Евгений Первышов на планёрке в администрации области. Мера была принята в связи с отставкой главы города Романа
В Мичуринске и Мичуринском округе прошли торжественные мероприятия, посвящённые 95-й годовщине образования Воздушно-десантных войск России — одного из самых легендарных родов войск, известных как «крылатая пехота». Празднование, как и в прежние годы, началось с автопробега: колонна из нескольких
Программа льготного жилищного кредитования «Сельская ипотека» продолжает действовать в Тамбовской области и в 2025 году, но теперь доступна не всем жителям сельской местности. В соответствии с новыми условиями, воспользоваться сниженной процентной ставкой смогут лишь представители определённых
Футбольный клуб «Спартак» из Тамбова провёл выездной матч против ФК «Орёл» в рамках 17-го тура LEON-Второй лиги Б. В первой встрече сезона, проходившей в Тамбове, «красно-белые» одержали уверенную победу со счётом 4:0. В турнирной таблице перед матчем «Спартак» занимал 7-е место с 24 очками, а
Арбитражный управляющий Павел Земцов объявил о старте открытого конкурса по продаже имущества обанкротившегося АО «Котовский лакокрасочный завод» (КЛКЗ). Торги пройдут 5 сентября 2025 года на торговой площадке «Фабрикант». Начальная цена лота составляет 744,3 миллиона рублей. Приём заявок от
Воспитанник спортивной школы Тамбовской области Максим Аверин выступит в составе сборной России на престижном международном турнире по греко-римской борьбе — Гран-при Германии. Соревнования пройдут 9–10 августа в Дортмунде и соберут сильнейших молодых борцов из разных стран.
Врио заместителя главы Тамбовской области Галина Шеманаева по поручению врио губернатора Евгения Первышова провела выездную проверку хода капитального ремонта в образовательных учреждениях Тамбовского и Мичуринского округов. Внимание уделили сразу трём объектам, на двух из которых работы подходят к
АО «Тамбовская сетевая компания» разместило на портале госзакупок конкурс на аренду 200 технических средств автоматической фиксации (ТСАФ) нарушений правил дорожного движения. Начальная цена контракта составляет 799,9 миллиона рублей. Проект рассчитан до 31 августа 2027 года, с условием ежемесячной
Сосновский районный суд Тамбовской области вынес приговор 62-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконной охоте, которая повлекла значительный экологический ущерб. Как сообщили в районной прокуратуре, в ноябре 2023 года мужчина отстрелил двух особей европейской косули вблизи села
Прокуратура Октябрьского района Тамбова направила в районный суд иск к ООО «РКС-Тамбов» после многочисленных жалоб жителей дома № 1А по Совхозному переулку на регулярные подтопления подвалов канализационными стоками. Об этом говорится в официальном ответе надзорного органа на запрос депутата
На улице Коммунальной в Тамбове выходит на финишную прямую масштабное благоустройство нового пешеходного пространства, которое в городской администрации уже называют «городским Арбатом». Обновлённая улица должна стать одной из ключевых прогулочных зон областного центра, сочетающей культурные
С 4 августа в Тамбове начинают действовать ограничения на использование пляжей и движение маломерных судов в районе Кривого моста. Как сообщили в правительстве Тамбовской области, меры связаны с активной фазой работ по расчистке реки Цны, проводимых в рамках федерального проекта «Экологическое
Региональное отделение партии «Новые люди» совместно с ветеранскими организациями провели праздничный концерт «Героям нашей земли!» в честь 10-летия Воздушно-космических сил РФ в одной из воинских частей Тамбовской области.