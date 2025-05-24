РСХБ представил инструменты образовательной поддержки на III форуме сельской молодежи Тамбовской области 0 В Мичуринском ГАУ состоялся III форум сельской молодежи Тамбовской области «Село будущего». На мероприятии Россельхозбанк представил образовательную платформу «Я в Агро», которая предоставляет возможности для трудоустройства молодежи в сферу АПК.

В Тамбовской облдуме обсудили обеспечение льготников лекарствами: закуплено медикаментов на 1,4 млрд рублей 0 В Тамбовской областной Думе прошло заседание комитета по охране здоровья, на котором основное внимание было уделено вопросу лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготы. С докладом выступила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Аэлита Зенкина, представившая

Марина Македонская назначена министром здравоохранения Тамбовской области 0 В Тамбовской области утверждён новый руководитель регионального министерства здравоохранения. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов в ходе еженедельного оперативного совещания в областном правительстве. Новым министром стала Марина Македонская — кандидат медицинских наук, действующий

Компания «Авиапром» судится с властями Тамбовской области из-за расторжения контракта на реконструкцию филармонии 0 Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает спор между московской научно-проектной компанией АО «Авиапром» и региональным министерством градостроительства и архитектуры. Предметом судебного разбирательства стало решение областного ведомства об одностороннем расторжении контракта, заключённого

В Тамбовской области перевозчика подозревают в хищении более 8,5 млн рублей при имитации льготных перевозок 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении местного предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки. Его подозревают в мошенничестве при получении государственных выплат в особо крупном размере. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Завершено расследование дела о хищении более 600 млн рублей у оборонных предприятий, в том числе в Тамбовской области 0 Следственные органы завершили расследование резонансного уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Общий ущерб превышает 600 миллионов рублей, при этом одним из пострадавших стало оборонное предприятие, расположенное на территории Тамбовской области — его убытки составили

Ограничения движения и меры безопасности в связи с забегом 0 В связи с проведением IX Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Тамбове 24 мая 2025 года в городе вводится ряд временных ограничений на движение и парковку транспорта. Эти меры призваны обеспечить безопасность участников массового спортивного мероприятия и организованность проведения забега.

В Тамбовской области наблюдается снижение спроса на кредиты 0 В первом квартале 2025 года корпоративный сектор Тамбовской области продемонстрировал заметное снижение интереса к заемным средствам. Согласно последним данным, совокупный объем кредитования предприятий региона составил 29 миллиардов рублей — это на 8,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В Тамбове на продажу выставлены пять памятников архитектуры: власти ищут инвесторов 0 Администрация Тамбова продолжает реализацию программы по восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В рамках этой инициативы на продажу выставлены пять зданий, расположенных в историческом центре города. Информация об этом опубликована в официальном

В школах Тамбова могут ввести триместровую систему обучения 0 В образовательной системе города Тамбова может произойти значительное изменение — обсуждается возможность перехода городских школ с традиционной четвертной системы на триместровую. Как сообщили в региональном Министерстве образования, данная инициатива находится на стадии активного обсуждения, в

Бывший министр здравоохранения Тамбовской области оправдан по делу о браконьерстве 0 Первомайский районный суд Тамбовской области завершил рассмотрение резонансного уголовного дела о незаконной охоте, одним из фигурантов которого стал бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Овчинников. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что двое из трёх

Суд обязал администрацию Тамбова спасти Дом Нарышкиной: в течение года должны начаться работы 0 Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения первой инстанции, обязывающего администрацию Тамбова выполнить комплекс неотложных мер по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — «Дома Нарышкиной». Иск был подан областным департаментом по охране памятников, и его

Экс-вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов арестован по делу о взятке в особо крупном размере 0 Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова, который проходит обвиняемым по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов 0 С 01:05 мск в аэропорту Тамбов (Донское, ИКАО: UUOT) начали действовать временные ограничения на приём и отправку гражданских воздушных судов. Об этом сообщил Telegram-канал, связанный с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией).

«Честь, долг и мужество»: ветераны Мичуринска продолжают служение Отечеству и воспитывают молодежь 0 Мичуринское местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» — это не просто объединение участников боевых действий. Это сплочённое сообщество людей, преданных своей стране, которые продолжают вносить вклад в судьбу России даже в мирное время. С

РСХБ презентовал проект «Школа фермера» на семинаре «Наставничество в бизнесе» для участников СВО 0 В Тамбове в рамках региональной программы «Наставничество в бизнесе» для участников СВО и членов их семей провели семинар, на котором ветераны спецоперации могли задать интересующие вопросы. В мероприятии приняла участие директор Тамбовского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Елена Шарова.

В Тамбове обсудили, как сохранить суверенитет в условиях глобализации 0 В Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ) прошла международная научно-практическая конференция «Суверенное государство и национальное право в условиях глобальной трансформации». Организатором выступил Юридический институт ТГТУ и Правительство Тамбовской области. В конференции

Взрыв красок и эмоций: в Тамбове вновь пройдет ярчайший праздник лета 0 Тамбов вновь окрасится в сотни оттенков — 12 июня, в День России, в Олимпийском парке состоится долгожданный фестиваль «Краски России». Начало яркого праздника намечено на 14:00. Вход свободный, возрастных ограничений нет (0+).

В Тамбове открылся морской учебный центр имени Л.С. Дёмина: кадеты вышли на первую регату 0 19 мая на живописном заливе реки Цны в Тамбове официально начал работу морской учебно-тренировочный центр кадетского корпуса имени Льва Дёмина. Новый центр станет ключевым звеном в системе патриотического и профессионального воспитания молодёжи, заинтересованной в морской и речной службе. Об этом

Чистота в игре: 25 мая в Тамбове пройдут «Чистые игры» на Ласковском карьере 0 Тамбовчан вновь приглашают совместить полезное с увлекательным — экологический квест «Чистые игры» состоится 25 мая на территории Ласковского карьера. Ранее планировалось провести мероприятие 18 мая, однако его пришлось перенести из-за неблагоприятной погоды.