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Марина Македонская назначена министром здравоохранения Тамбовской области
Сегодня, 10:20
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В Тамбовской области утверждён новый руководитель регионального министерства здравоохранения. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов в ходе еженедельного оперативного совещания в областном правительстве. Новым министром стала Марина Македонская — кандидат медицинских наук, действующий депутат Тамбовской областной Думы седьмого созыва и главный врач больницы имени Архиепископа Луки в городе Тамбове.
Евгений Первышов дал высокую оценку профессиональной деятельности Марины Македонской, подчеркнув её вклад как в работу областной Думы, так и в развитие одного из ведущих медицинских учреждений региона. Он отметил, что внимательно следил за её деятельностью в роли председателя комитета по здравоохранению, а также за её управленческими успехами в медучреждении.
«И в областной Думе, и на своём рабочем месте, везде дисциплина и порядок. Это говорит о высочайших профессиональных качествах, которые Марина Македонская применяет в ежедневной практике», — подчеркнул руководитель региона.
Назначение Марины Македонской знаменует новый этап в развитии системы здравоохранения Тамбовской области. От нового министра ожидается усиление управленческих решений, повышение качества медицинских услуг и эффективная реализация региональных и федеральных программ в сфере здравоохранения.
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