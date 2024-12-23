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В Тамбовской области начал работу новый созыв Общественной палаты
Вчера, 14:12
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В правительстве Тамбовской области состоялось первое заседание Общественной палаты седьмого созыва. В её состав вошли 90 активных граждан, представляющих различные сферы общественной жизни и пользующихся уважением жителей региона.
С приветственной речью выступил врио главы области Евгений Первышов, который отметил вклад Общественной палаты в обеспечение открытости и законности выборов президента России в марте 2024 года. Он поблагодарил членов палаты за качественную подготовку общественных наблюдателей и организацию контроля за избирательным процессом, подчеркнув отсутствие нарушений как показатель профессионализма.
— Соблюдение электоральных прав граждан остаётся приоритетной задачей всех участников избирательного процесса. Прошу вас сохранить высокие темпы работы и продолжить общественный контроль за выборами. Уверен, что новый состав палаты справится с поставленными задачами на экспертном уровне, — отметил Евгений Первышов.
Заседание открыл старейший член палаты, почётный гражданин Тамбова и руководитель музейно-выставочного центра Игорь Николаев. О результатах работы за предыдущие годы рассказал председатель палаты нескольких созывов Владимир Пеньков. Он подчеркнул, что за всё время работы члены палаты выступали посредниками между обществом, властью, бизнесом и национальными объединениями, исполняя роли как дипломатов, так и правозащитников.
За заслуги перед регионом Владимир Пеньков был награждён почётным нагрудным знаком Тамбовской области. Награду вручили Евгений Первышов и председатель областной Думы Евгений Матушкин.
Фото: Юлия Новикова ТОП 68
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