Депутат Государственной Думы Тамара Фролова обозначила проблемы в сфере здравоохранения Комментариев: 0



Судя по фрагменту заседания, распространённому в местных Telegram-каналах, Тамара Фролова, заслуженный работник здравоохранения РФ, высказала свои замечания относительно завершения строительства поликлиники на севере Тамбова, предназначенной для 1260 посещений в смену. Она заявила, что на данный момент там нет персонала для работы, не выделены дополнительные средства из регионального бюджета, и это может привести к ситуации, аналогичной с перинатальным центром, который до сих пор имеет кредиторскую задолженность в 200 млн рублей.



Депутат также выразила беспокойство относительно практики направления региональных льготников в дневные стационары за счёт ОМС для получения лекарств, поскольку пациенты не получают необходимых препаратов за счёт регионального бюджета. Это, по мнению Фроловой, может привести к увольнениям главных врачей из-за увеличения задолженности медицинских учреждений.



Спикер облдумы Евгений Матушкин прервал выступление Фроловой, отметив, что ей дано слово не для обвинений всех депутатов, и подчеркнул, что все вопросы, поднятые Фроловой, были освещены в отчёте Максима Егорова. Матушкин также выразил уважение к Фроловой, но призвал к обсуждению вопросов без обвинений всех и вся.



Максим Егоров предложил депутату обсудить вопросы лично и добавил, что такое поведение напоминает «шоу, балаган». На 41-м заседании Тамбовской областной думы депутат Государственной Думы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова выразила критику по части ежегодного отчёта главы Тамбовской области Максима Егорова, касающейся здравоохранения.Судя по фрагменту заседания, распространённому в местных Telegram-каналах, Тамара Фролова, заслуженный работник здравоохранения РФ, высказала свои замечания относительно завершения строительства поликлиники на севере Тамбова, предназначенной для 1260 посещений в смену. Она заявила, что на данный момент там нет персонала для работы, не выделены дополнительные средства из регионального бюджета, и это может привести к ситуации, аналогичной с перинатальным центром, который до сих пор имеет кредиторскую задолженность в 200 млн рублей.Депутат также выразила беспокойство относительно практики направления региональных льготников в дневные стационары за счёт ОМС для получения лекарств, поскольку пациенты не получают необходимых препаратов за счёт регионального бюджета. Это, по мнению Фроловой, может привести к увольнениям главных врачей из-за увеличения задолженности медицинских учреждений.Спикер облдумы Евгений Матушкин прервал выступление Фроловой, отметив, что ей дано слово не для обвинений всех депутатов, и подчеркнул, что все вопросы, поднятые Фроловой, были освещены в отчёте Максима Егорова. Матушкин также выразил уважение к Фроловой, но призвал к обсуждению вопросов без обвинений всех и вся.Максим Егоров предложил депутату обсудить вопросы лично и добавил, что такое поведение напоминает «шоу, балаган».



