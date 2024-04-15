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Депутат Госдумы Тамара Фролова раскритиковала состояние здравоохранения

Сегодня, 09:30
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Депутат Госдумы Тамара Фролова раскритиковала состояние здравоохранения Депутат Госдумы РФ от Тамбовской области, врач и заслуженный работник здравоохранения Тамара Фролова, призвала своих коллег из Тамбова к открытости и честности в обсуждении проблем в сфере здравоохранения. Она выступила с таким заявлением на расширенной итоговой коллегии регионального профильного министерства.

Официальный отчет о коллегии, опубликованный на сайте регионального правительства, фокусируется исключительно на достижениях здравоохранения в Тамбове и оценке их главой региона Максимом Егоровым. Однако Тамара Фролова высказала мнение, что коллегия должна быть не только местом для отмечания успехов, но и форумом для обсуждения как достижений, так и накопившихся проблем.

Её слова подчеркивают, что коллегия — это не просто повод для торжественных выступлений о благополучии, а возможность для откровенного обмена мнениями о текущем состоянии и вызовах, стоящих перед системой здравоохранения.

«Когда приезжаешь в район, только и слышишь: «некому работать, один терапевт на весь район, из терапевтов 12 положенных только 3... Врачам приходится работать в авральном режиме. И профосмотр не выполнен, и диспансеризация, судя по прозвучавшей информации, у вас не выполнена, деньги не освоили. Вам некем это выполнять, у вас в районе специалистов нет! Про узких специалистов речь вообще не идет. Офтальмология, кардиология, лор-служба за пределами Тамбова практически отсутствует. О какой доступности и качестве может идти речь?», - подчеркнула Тамара Фролова.

Фото: duma.gov.ru
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