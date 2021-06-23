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«Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты
Вчера на Конференции Тамбовского регионального отделения «Единой России» был утвержден список кандидатов в депутаты Тамбовской областной Думы. Список возглавил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, председатель заксобрания региона Евгений Матушкин и депутат Государственной Думы Тамара Фролова.
Выдвинуты кандидаты по всем округам и территориальным группам. Среди кандидатов много действующих депутатов облдумы и чиновников различного уровня.
Фото Оксаны Горшковой
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Вчера на Конференции Тамбовского регионального отделения «Единой России» был утвержден список кандидатов в депутаты Тамбовской областной Думы.
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