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Тамбовские единоросы проводят праймериз по выдвижению кандидата в губернаторы
Сегодня, 09:10
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Два претендента — действующий врио губернатора Евгений Первышов и депутат областной думы Сергей Хаустов — подали заявки на участие в предварительном голосовании (праймериз) тамбовского отделения партии «Единая Россия».
Первая встреча с руководителями первичных партийных организаций прошла в Рассказово, где кандидаты представили свои программы.
Сергей Хаустов, возглавляющий аграрный комитет облдумы, сделал акцент на развитии сельских территорий: «Сельские территории Тамбовской области нуждаются в развитии и модернизации. Мы будем поддерживать крестьянско-фермерские хозяйства и уделим особое внимание экологической повестке».
Евгений Первышов выделил приоритеты социально-экономического развития региона: «Ключевая задача — подготовка квалифицированных кадров, которые останутся работать в области. Параллельно мы решаем проблемы дорожного хозяйства, ликвидации свалок, транспортного сообщения и модернизации ЖКХ».
Праймериз определит единого кандидата от партии перед выборами губернатора, которые состоятся в сентябре 2024 года.
Напомним, что Евгений Первышов был назначен врио главы региона в 2023 году после отставки предыдущего губернатора. Сергей Хаустов с 2020 года представляет интересы аграрного сектора в областном парламенте.
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