Новый врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов приедет в регион 6 ноября Комментариев: 0



Первышов подчеркнул, что в первую очередь сосредоточится на знакомстве с регионом и его жителями, а также планирует провести встречи с представителями местных властей и депутатами Тамбовской области.



Назначение Первышова произошло в понедельник по указу президента России Владимира Путина. Ранее пост главы региона занимал Максим Егоров, который теперь продолжит работу на федеральном уровне. Евгений Первышов, известный как участник СВО и бывший мэр Краснодара, выразил намерение оперативно приступить к исполнению своих новых обязанностей, чтобы максимально быстро вникнуть в текущие задачи и потребности области.



По словам политолога, депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова за короткий срок правления Максима Егорова и при немалых бюджетных вложениях, мы видим, что результаты в отдельных сферах, увы, не радуют.



«Возьмём, к примеру, ремонт дорог. Несмотря на отчёты об успехах в привлечении средств, качество дорожного покрытия вызывает вопросы, оно буквально рассыпается на следующий год, как это было в Жердевском или Сосновском округе.



Про благоустройство общественных территорий я даже говорить не буду, все мы видим какая катастрофическая ситуация складывается в Тамбове, на дворе уже выпал снег, а основные территории — это Пионерский сквер, сквер имени Баратынского, сквер напротив «Авангарда» на ул. Советской еще в стадии «благоустройства».



Не менее острой остаётся ситуация в сфере жизнеобеспечения. Проблемы с водоснабжением стали хроническими: во многих сёлах всё ещё нет доступа к чистой воде, и даже в Тамбове проект концессии, мягко говоря, идет со скрипом. С момента начала действия соглашения тариф на питьевую воду вырос на 51,7% — с 23,34 до 35,41 рубля, а на водоотведение — на 71,3% — с 21,74 до 37,25 рубля, а на выходе мы наблюдает срыв сроков реализации мероприятий, неосновательное обогащение и другие моменты», - отметил Артем Александров. Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области, сообщил, что посетит регион уже 6 ноября. В интервью агентству ТАСС он отметил, что выезд в область планируется на следующий день, после того как он соберётся и подготовится к новым обязанностям.Первышов подчеркнул, что в первую очередь сосредоточится на знакомстве с регионом и его жителями, а также планирует провести встречи с представителями местных властей и депутатами Тамбовской области.Назначение Первышова произошло в понедельник по указу президента России Владимира Путина. Ранее пост главы региона занимал Максим Егоров, который теперь продолжит работу на федеральном уровне. Евгений Первышов, известный как участник СВО и бывший мэр Краснодара, выразил намерение оперативно приступить к исполнению своих новых обязанностей, чтобы максимально быстро вникнуть в текущие задачи и потребности области.По словам политолога, депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова за короткий срок правления Максима Егорова и при немалых бюджетных вложениях, мы видим, что результаты в отдельных сферах, увы, не радуют.- отметил Артем Александров.



