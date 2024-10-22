Затягивание сроков благоустройства в Тамбове: объекты остаются незавершёнными до конца года Комментариев: 0



Среди проблемных территорий — сквер Баратынского, пространство в Покрово-Пригородном и Пионерский парк, расположенный в южной части города. На этих объектах подрядчики неоднократно нарушали сроки, указанные в контрактах и проектах. Сквер Баратынского, который должны были благоустроить ещё летом, до сих пор остаётся незавершённым, несмотря на обещания завершить работы до конца октября. На объекте заняты лишь несколько рабочих, и их активность вызывает сомнения в том, что проект будет завершен вовремя.



Особенно критическая ситуация сложилась с Пионерским парком. Работы должны были быть завершены ещё 31 июля, однако подрядчик ООО «СУ 1» систематически срывал сроки. В результате парк остается в неудовлетворительном состоянии, что вызвало недовольство местных жителей, предупреждавших администрацию о возможных проблемах.



Артём Александров отметил, что работы в осенне-зимний период могут негативно сказаться на их качестве, что является нарушением контрактной системы. По его словам, необходимо срочно привлекать дополнительные силы, так как текущее состояние благоустройства оставляет желать лучшего. Депутат заявил о намерении снова обратиться в правоохранительные органы по поводу срывов сроков.



В рамках каждого проекта было выделено значительное финансирование, однако эффективность исполнения вызывает серьезные вопросы.

В Тамбове продолжается практика срыва сроков по благоустройству общественных территорий, что становится серьезной проблемой для города. Депутат Тамбовской городской думы Артём Александров провел инспекцию ключевых объектов, где работы ведутся с многократными задержками.Среди проблемных территорий — сквер Баратынского, пространство в Покрово-Пригородном и Пионерский парк, расположенный в южной части города. На этих объектах подрядчики неоднократно нарушали сроки, указанные в контрактах и проектах. Сквер Баратынского, который должны были благоустроить ещё летом, до сих пор остаётся незавершённым, несмотря на обещания завершить работы до конца октября. На объекте заняты лишь несколько рабочих, и их активность вызывает сомнения в том, что проект будет завершен вовремя.Особенно критическая ситуация сложилась с Пионерским парком. Работы должны были быть завершены ещё 31 июля, однако подрядчик ООО «СУ 1» систематически срывал сроки. В результате парк остается в неудовлетворительном состоянии, что вызвало недовольство местных жителей, предупреждавших администрацию о возможных проблемах.Артём Александров отметил, что работы в осенне-зимний период могут негативно сказаться на их качестве, что является нарушением контрактной системы. По его словам, необходимо срочно привлекать дополнительные силы, так как текущее состояние благоустройства оставляет желать лучшего. Депутат заявил о намерении снова обратиться в правоохранительные органы по поводу срывов сроков.В рамках каждого проекта было выделено значительное финансирование, однако эффективность исполнения вызывает серьезные вопросы.



