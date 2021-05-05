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С нарушением сроков завершены восстановительные работы на Гастелло
Сегодня, 10:04
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АО «ТКС» лишь 5 мая завершили восстановительные работы асфальтового покрытия, которые велись после замены полностью канализационного коллектора по ул. Гастелло в городе Тамбове.
Первоначально работы по восстановлению асфальтного покрытия должны были быть выполнены по ходу завершения работ, часть еще в 2020 году. По истечении сроков восстановления нарушенных покрытий администрация города Тамбова через суд обязала АО «ТКС» выполнить работы. Но даже в срок установленный судом работники водоканала не сумели уложиться. Врип главы города Тамбова Максим Косенков требовал выполнить работы до середины апреля.
По словам председателя комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артема Александрова вообще при утверждении инвестиционной программы в 2019 году работы на коллекторе по улице Гастелло должны были выполнить до 1 июля 2020 года, потом срок перенесли на осень, далее на середину декабря 2020 года.
Фото – АО «ТКС»
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