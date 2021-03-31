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Жители Тамбова требуют отремонтировать улицу Гастелло
Сегодня, 11:02
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Работы по реконструкции канализационного коллектора по ул. Гастелло были завершены несколько месяцев назад, но до сих пор АО «ТКС» не восстановили нарушенное благоустройство, в том числе асфальтовое покрытие. Сегодня на отдельных участках дороги по ул. Гастелло можно сесть на «брюхо» или влететь в такую яму, что останешься без колеса.
«Жители города Тамбова ждут завершения работ по улице Гастелло», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
Сроки восстановления нарушенных покрытий истекли. Администрация города Тамбова была вынуждена в суде обязать АО «ТКС» выполнить работы – восстановить асфальт, бордюрный камень, грунт, ограждения, нарушенные при производстве работ.
«Концессию в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения со структурой «РКС» заключили, несмотря на протест горожан; видимо, теперь можно не спешить с выполнением ранее взятых обязательств. Поэтому предложение взять Водоканал под контроль города не потеряет актуальности», - считает Артем Александров.
Врип главы города Тамбова Максим Косенков поспешил заявить, что работы по ремонту дороги по ул. Гастелло будут выполнены в текущем году.
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