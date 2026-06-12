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В Тамбовской области начнут штрафовать водителей за разговоры по телефону за рулём по данным камер
Вчера, 12:10
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В Тамбовской области в ближайшее время начнут выносить постановления о штрафах водителям, которые пользуются мобильными телефонами во время движения. Фиксировать нарушения будут комплексы автоматической фотовидеофиксации. Об этом сообщили в ТОГКУ «Тамбовавтодор».
Как пояснили в учреждении, внедрение новой функции связано с необходимостью повышения безопасности дорожного движения. Использование телефона за рулём считается одним из факторов, отвлекающих внимание водителя и увеличивающих риск дорожно-транспортных происшествий.
По словам ведущего инженера отдела фотовидеофиксации ТОГКУ «Тамбовавтодор» Александры Панасюк, современные технологии позволяют выявлять подобные нарушения без участия инспекторов.
Сегодня на дорогах региона действует разветвлённая система автоматического контроля. В неё входят 141 стационарный комплекс, способный фиксировать различные нарушения Правил дорожного движения, 40 передвижных комплексов контроля скорости и 20 мобильных комплексов, размещённых на транспортных средствах.
Особое внимание уделяется городским территориям. Комплексы контроля остановки и стоянки работают в Тамбове, Мичуринске, Моршанске, Рассказове, Кирсанове и Уварове. Также автоматический контроль ведётся на наиболее загруженных участках федеральной трассы Р-22 «Каспий».
В «Тамбовавтодоре» сообщили, что развитие системы продолжится. Согласно утверждённой дорожной карте, к концу 2026 года количество комплексов фотовидеофиксации в регионе планируется увеличить до 220 единиц.
Напомним, что за использование мобильного телефона во время управления транспортным средством предусмотрена административная ответственность.
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